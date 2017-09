Bei einem Unfall mit zwei Bussen sind in New York ein Fußgänger getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden. Ein Nahverkehrsbus und ein Reisebus stießen Montag früh (Ortszeit) an einer Kreuzung im Stadtteil Queens zusammen, woraufhin eines der Fahrzeuge ein Gebäude rammte, sagte ein Sprecher der Polizei. Sieben Menschen schwebten in Lebensgefahr, ergänzte ein Feuerwehrsprecher.

Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, um die in den Bussen gefangenen Passagiere mit hydraulischen Geräten zu befreien und die Verletzten zu versorgen. "Ich dachte, es ist ein Terroranschlag, ich sah so viele Sirenen und Lichter blitzen", sagte ein Augenzeuge der "New York Post". Polizei und Feuerwehr bezeichneten die Kollision auf Twitter als "sehr ernst". Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.