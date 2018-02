Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf dem Londoner Flughafen Heathrow ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde an der Schulter verletzt, teilte Scotland Yard am Mittwoch mit. Festnahmen habe es nach dem Unfall mit zwei Airport-Fahrzeugen am Morgen keine gegeben. Mindestens 20 British-Airways-Maschinen flogen nach der Kollision verspätet ab.

