Für die berühmt-berüchtigte "Basis" der Grünen -also Parteimitglieder mit unterschiedlichsten Interessen, einem Hang zu ausufernden Diskussionen und einem Drang zu Querschüssen zu den ursprünglichen Intentionen der Parteispitzen - ist Ulrike Lunacek die ideale Frau. Sie ist lang bei den Grünen dabei, weiß daher, welch wundersame Wendungen parteiinterne Entscheidungen nehmen können, und geht mit denen unaufgeregt um. Sie kennt sich beim grünen Grundanliegen, dem Klimaund Umweltschutz, aus, ihre Expertise in der Außenpolitik ist anerkannt, und sie steht höchstpersönlich für Minderheitenrechte in allen Lebensbereichen. In Wahlkampfdebatten kann sie unaufgeregte Töne einbringen - so sie zu Wort kommt, denn Männer neigen in solchen Diskussionen bekanntlich dazu, Frauen die Welt zu erklären, auch wenn diese eigentlich in der Sache mehr wissen.



Bisherige Grün-Wählerinnen und -Wähler, die daran denken, im Oktober nach einem Lagerwahlkampf Links gegen Rechts ihr Kreuzchen bei der SPÖ (oder auch bei der ÖVP) zu machen, tun das nun mit einem viel schlechteren Gewissen.



Aber reicht das aus? Die Grünen werden bei dieser Nationalratswahl wohl feststellen können, wie groß oder klein ihre Stammwählerschaft, die grundsätzlich immer die Ökos wählt, eigentlich ist. Bedenkt man, welch geringen Stellenwert in Umfragen umweltrelevante Themen und der Klimaschutz für die meisten Österreicher haben, könnte das ein Wahlabend bitterer Erkenntnisse werden.

SPÖ und ÖVP haben den Lernprozess, was sie ohne Strahlemann an der Spitze noch wert sind, bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl hinter sich gebracht. Zehn bis elf Prozent halten diesen Parteien noch die Treue, wenn sonst gar nichts mehr geht.



Mit einem Wunderwuzzi an der Spitze scheint dort plötzlich viel mehr möglich, wie man im anlaufenden Wahlkampf sieht. Doch eine solche Person ist im grünen Personalreservoir derzeit nicht zu erkennen. Wäre die designierte Parteichefin Ingrid Felipe derart breitenwirksam, hätte man sie intensiver von einer Spitzenkandidatur zu überzeugen versucht. Und auch sonst: erprobte Realos in Landesregierungen, aber die Politik sucht den Superstar.

Im Prinzip stecken alle Parteien im gleichen Dilemma. Zuspruch gibt es vor allem für charismatische Einzelpersonen. Wenn tragfähige Programme, Inhalte oder sogar Visionen fehlen, wird dieser Makel durch Inszenierung kaschiert. Spannend wird, was nach der Wahl bleibt, wenn der eine oder andere Hoffnungsträger bei einer Niederlage die Politik verlässt. Die Grünen haben dann immer noch ihre diskussionsfreudige Basis.