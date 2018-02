Ehepaar und Kind in der Schweiz tot aufgefunden

In einer Wohnung in Spreitenbach im Schweizer Kanton Aargau sind ein Ehepaar und ein Kind tot aufgefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich laut Polizei um ein Gewaltverbrechen. Eine der Erwachsenen dürfte das Delikt verübt haben.

Bei den aufgefundenen Toten handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 77 und 55 Jahren sowie einen vierjährigen Buben, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Das Paar wohnte in diesen Räumlichkeiten. Der Knabe stammte aus dem familiären Umfeld des Mannes und der Frau. Eine Schusswaffe wurde in der Wohnung sichergestellt.