Glaubt man britischen Medienberichten, so steckt die Ehe von Boris und Lilly Becker in einer handfesten Krise. Sogar von einer möglichen Scheidung ist bereits die Rede. Lillys Ausführungen im Fernsehen, wie "gemein" ihr Ehemann doch sei, befeuern diese Gerüchte zusätzlich. Doch was ist wirklich dran: Steht die Becker-Ehe tatsächlich vor dem Aus?

Bei den Beckers geht es derzeit ganz schön rund. Kürzlich wurde Boris von einem Londoner Gericht für "bankrott" erklärt, sein deutscher Anwalt dementierte dies jedoch umgehend. Während sein Ex-Schützling Novak Djokovic ihm angeblich Geld vorstrecken will, soll Ehefrau Lilly auf Distanz gehen. Meint zumindest die britische Boulevardpresse. Es werde "wohl eine Scheidung in Betracht gezogen", will beispielsweise das Klatschblatt "The Sun" wissen und beruft sich dabei auf angebliche Freunde des Paares.

» Boris ist schon lange gemein zu mir. «

In der ProSieben-Show "Global Gladiators" befeuert Lilly Becker mit ihrem Verhalten die kursierenden Gerüchte. Während die übrigen Kandidaten - darunter Oliver Pocher und Pietro Lombardi - Nachrichten von ihren Liebsten bekommen, geht Lilly leer aus. Ihrem Frust lässt sie daraufhin freien Lauf und schüttet ihr Herz aus: "Boris ist schon lange gemein zu mir." Was genau Lilly damit meint, erfahren die Zuschauer erst am Donnerstagabend.

Abgedreht wurde die Action-Show, in der sich acht Promis in der afrikanischen Wüste matchen, bereits im Februar. Kurz davor waren Boris und Lilly Becker in der VOX-Sendung "The Story Of My Life" zu sehen. Dort erklärten sie sich ihre ewige Liebe. "Schatzilein, ich glaube, ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Ich glaube, ich wäre auf meiner Reise verloren gegangen und wäre auf den Autobahnen der Welt umgekommen! Ich habe es wegen dir geschafft", meinte Boris. "Bei der letzten Beziehungspause hast du mir mein Herz gebrochen. Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist es vorbei", gestand Lilly.

© VOX / Christopher Puttins In "The Story Of My Life" wurden Lilly und Boris auf alt geschminkt und versicherten sich gegenseitig ihrer Liebe.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind Boris und Lilly Becker seit 2009 verheiratet, Söhnchen Amadeus krönte das Glück. Dass die krisenerprobte Beziehung nun tatsächlich vor dem Aus steht, scheint unwahrscheinlich. Vor allem, da Boris anlässlich Lillys 42. Geburtstag süße Postings auf Instagram veröffentlichte. "Happy birthday my love! Trought thick and thin ..." ist da unter anderem zu lesen.

My special lady.... Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial) am 25. Jun 2017 um 10:06 Uhr

Durch dick und dünn gehen Lilly und Boris Becker bereits seit Jahren gemeinsam. Und vor einer Woche meinte sie in der TV-Show "Global Gladiators" noch, sie sei "horny fucking hell" und würde nach dem Wiedersehen sofort über ihren Ehemann herfallen. Das klingt nicht unbedingt nach dem baldigen Ende einer Ehe, aber bei Prominenten weiß man ja nie.