Keine Skandale. Eine großartige Karriere. Zwei Kinder und ganz viele Haustiere. Steffi Graf und Andrew Agassi sind nicht nur als Sportlerin Vorbild für viele, auch in ihrem Privatleben haben sie etwas erreicht, um das sie beneidet werden: Sie führen eine glückliche Ehe.

Wer die Fotos auf ihrem Instagram Kanal verfolgt, spürt sofort: Sie inszenieren nicht. Ihre Zuneigung ist echt und die beiden sind erfrischend normal. Die beiden Tennislegenden begegneten sich 1999 bei den French Open, 2001 wurde geheiratet. Inzwischen gelten sie als der Inbegriff einer funktionierenden Promi-Ehe.

Das Geheimrezept ihrer Beziehung

© imago/E-PRESS PHOTO.com

"Respekt und Humor", darauf baut ihre Liebe auf, erklärt Steffi Graf in einem Interview mit „Bild am Sonntag“, "Wir sind uns in einem Moment begegnet, an dem wir uns so akzeptieren konnten, wie wir sind. Die Leute fragen uns immer: 'Kommt es bei Ihnen niemals vor, dass Sie sich streiten?' Und wir antworten dann im Chor: 'Nein!'"

» Ich liebe so viele Dinge an ihr «

Während Steffi Graf (49) eher selten über so private Beziehungsdetails spricht, erklärt Andre Agassi (48) gerne, warum seine Ehefrau für ihn perfekt ist. "Ich liebe so viele Dinge an ihr", sagt er. "Ihre Schönheit, ihre Eleganz. Immer wieder überrascht er sie mit öffentlichen und humorvollen Liebeserklärungen.

Powerduo am Platz und privat

Im Juni postete er ein gemeinsamen Bild unterm Eiffelturm. „Kleine Romanze mit Stef“ schrieb er unter das Bild, und schmückt es mit einem kleinen roten Rosen-Emoji. Dass die beiden Tennislegenden beruflich in der Stadt der Liebe waren, bedeutet keinesfalls, dass für Romantik kein Platz bleibt.

Liebeserklärung auf der Yacht

In einem weiteren Posting macht Agassi klar, dass er seiner großen Liebe noch immer alle Wünsche erfüllen will. Zu sehen sind die beiden an Bord einer Yacht – beide strahlen. Dazu schrieb er mit einem Augenzwinkern: „Ich habe meiner Frau immer versprochen, dass ich sie auf eine 100 Meter lange Yacht mitnehmen werden – sollte sie bei mir bleiben.“ Die Fans kommentieren fleißig und loben die tolle Beziehung der beiden.

Amerika ist ihre neue Heimat

Das Traumpaar und ihre zwei Kinder leben schon seit im Bundesstaat Nevada und Thanksgiving steht natürlich auch immer auf dem Programm. Heimweh hat die gebürtige Deutsche kaum. Der Grund ist einfach, nahezu ihre gesamte Familie wohnen mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland. "Meine Mutter und mein Bruder leben ebenfalls in den USA. Wir sind eine große Familie mit Cousinen und Cousins.

Familientradition und ein gigantisches Festmahl

Jüngst stand die amerikanische Tradition „Thanksgiving“ am Programm, so wie jedes Jahr Ende November. Dabei kommt die ganze Familie zusammen und verschlingt Truthahn, Ofenkartoffeln und Cranberry-Soße. Nach dem gigantischen Festessen musste Andrew Agassi wohl erst einmal einen kleinen Verdauungsschlaf einlegen.

Gekuschelt wurde aber ausnahmsweise nicht mit Steffi. Sein Kissen: Dogge Blue. Die Fans sind sich einig: Es ist schön mitanzusehen, dass eine berühmte Familie ein normales Leben führt mit einer glücklichen Ehe führt.