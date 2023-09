Ehefrau von Danny Masterson reicht Scheidung ein

Knapp zwei Wochen nach Verhängung einer langen Haftstrafe gegen US-Schauspieler Danny Masterson (47, "Die wilden Siebziger") wegen Vergewaltigung hat dessen Ehefrau, Model und Schauspielerin Bijou Phillips, die Scheidung eingereicht. Die 43-Jährige habe den Antrag im kalifornischen Santa Barbara gestellt, berichteten US-Medien am Dienstag (Ortszeit). Phillips' Priorität sei die gemeinsame Tochter, teilte ihr Anwalt, Peter Lauzon, laut CNN mit.

"Diese Zeit ist für die Ehe und für die Familie unglaublich schwer gewesen", hieß es weiter in der Mitteilung den Anwalts. Masterson war Ende Mai in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden, zwei Frauen im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben. Am 7. September verhängte eine Richterin in Los Angeles ein Strafmaß von 30 Jahren Haft. Mastersons Anwälte wollen Berufung gegen das Urteil einlegen. Masterson hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, beteuerte der Schauspieler im Prozess.

Der Verkündung des Strafmaßes wohnten mehrere Familienangehörige im Gerichtssaal bei, auch Ehefrau Phillips. Die polizeilichen Ermittlungen hatten 2017 begonnen. Unter den Klägerinnen war auch eine frühere Freundin des Schauspielers.

Masterson und Phillips hatten 2011 geheiratet. Ihre Tochter wurde 2014 geboren. Phillips, die in Filmen wie "Almost Famous" oder "Hostel 2" mitspielte, stammt aus der Ehe des "The Mamas and the Papas"-Sängers John Phillips mit der Sängerin und Schauspielerin Geneviève Waïte.