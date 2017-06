Das deutsche Parlament wird noch in dieser Woche über die Ehe für alle entscheiden - gegen den Willen der CDU/CSU-Spitze. SPD, Linke und Grüne setzten am Mittwoch im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages mit ihren Stimmen durch, dass das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung des Parlaments kommt - voraussichtlich an diesem Freitag.

Das teilten Ausschussmitglieder mit. Ein solches rot-rot-grünes Votum gegen die Union ist ein bemerkenswerter Vorgang und bedeutet eine offene Konfrontation zwischen den Koalitionspartnern CDU/CSU und SPD. Die Spitzen der Unionsfraktion hatten sich gegen eine Abstimmung noch vor der Bundestagswahl im September ausgesprochen.

Ärger in der Union über SPD-Vorgehen

Der Ärger in den deutschen Unionsparteien über das Vorgehen des Koalitionspartners SPD beim Thema "Ehe für alle" sitzt tief. "Dass das Verfahren jetzt so läuft, ist schon eine Form von Vertrauensbruch durch die SPD, weil sich eben nicht an Absprachen gehalten wird", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn am Mittwoch im Morgenmagazin der ARD. Er bezog sich darauf, dass auf Drängen der SPD schon am Freitag im Bundestag über das Thema namentlich abgestimmt werden soll. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Michael Kretschmer warf der SPD im Deutschlandfunk eine "absolut unseriöse Art" vor. Die Sozialdemokraten missbrauchten das Thema für Wahlkampfzwecke und rissen Gräben neu auf.

In der Sache stellte sich Spahn ausdrücklich hinter den Ansatz einer vollkommenen rechtlichen Gleichstellung von homosexuellen Paaren. "In der Sache war damit zu rechnen, dass es früher oder später in den nächsten Monaten zu dieser Abstimmung im Deutschen Bundestag kommt", sagte er. Das Votum werde deutlich machen, dass es neben einer breiten Mehrheit in der Gesellschaft auch eine breite Mehrheit im Parlament in dieser Frage gebe.

Kretschmer dagegen glaubt, dass die unerwartet rasche Beschlussfassung im Parlament die notwendige ruhige Debatte verhindert. "Das ist genau das Gegenteil, was wir am Freitag erleben werden", erklärte er. Er halte die Ehe im Übrigen für ein "Rechtskonstrukt", das Mann und Frau vorbehalten bleiben sollte. Der CSU-Politiker und Bundestags-Vizepräsident Johannes Singhammer kritisierte im NDR, dass Schwule und Lesben nun auch ein vollständiges Adoptionsrecht erhalten sollen.

Karmasin will Thema "nicht in Wahlkampf hineinzerren"

Die ÖVP will sich von den SPÖ-Appellen für eine freie Abstimmung über die Homo-Ehe nicht aus der Ruhe bringen lassen: Man sollte das Thema "nicht in den Wahlkampf hineinzerren", sondern zu einem anderen Zeitpunkt besprechen, meinte Familienministerin Sophie Karmasin am Rande des Ministerrats. Auch ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka stieg nicht in die Debatte ein: "Das ist eine deutsche Sache."

Hintergrund der Diskussion ist, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für die von der SPD verlangte Bundestagsabstimmung über die "Ehe für alle" den Fraktionszwang in der CDU/CSU aufgehoben hat. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder appellierte am Mittwoch an ÖVP-Chef Sebastian Kurz, dies ebenfalls zu tun. Kanzler Christian Kern bekräftigte, dass er davon ausgehe, dass es entsprechende Anträge im Parlament geben werde und die SPÖ ihren Abgeordneten freigestellt habe, mitzustimmen. Er hoffe, dass die ÖVP "hier nachzieht".

Haimbuchner: Ehe Mann und Frau vorbehalten

Der FPÖ-Landesparteiobmann in Oberösterreich, Manfred Haimbuchner, hat eine "Ehe für alle" am Mittwoch klar abgelehnt. Die Ehe und die daraus abzuleitenden Rechte seien in Österreich Mann und Frau vorbehalten, und das solle auch so bleiben, erklärte der Landeshauptmann-Stellvertreter in einer Aussendung. "Die Homo-Ehe wäre ganz klar eine Aufweichung der familiären Strukturen", so Haimbuchner.

Solange Familien steuerlich benachteiligt würden, es sich die wenigsten Familien leisten könnten, dass die Mutter zu Hause bleibt und eine österreichische Frau durchschnittlich nur 1,44 Kinder zur Welt bringt, sollte sich die Politik "nicht mit Symbolpolitik für Randgruppen" befassen, meinte Haimbuchner. Er warnte davor, dass mit der Homo-Ehe das Adoptionsrecht für Homosexuelle durch die Hintertür eingeführt würde.

Allerdings dürfen bereits jetzt homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte das im Gesetz über die Eingetragene Partnerschaft enthaltene Adoptionsverbot im Jänner 2015 aufgehoben. Das leibliche Kind des Partners dürfen Homosexuelle schon seit 2013 adoptieren.