Wird das Thema ungemütlich, schickt Sebastian Kurz immer öfter Karoline Edtstadler vor. Die Europaministerin streitet mit der EU-Spitze ums Budget, mischt bei der Justizdebatte mit und sieht sich als begeisterte Türkise. Ein Gespräch mit einer Streitbaren

Sie sitzen hier im Bundeskanzleramt im ehemaligen Büro des glühenden Europäers Alois Mock. Heute scheint die ÖVP viel EU-skeptischer, was ist da passiert?

Die ÖVP ist die Europapartei schlechthin. Daran hat sich nichts geändert, aber die Welt hat sich weitergedreht. Wenn Sie die EU zu Alois-Mock-Zeiten ansehen, war sie viel kleiner. Wir hatten inzwischen etliche Beitrittswellen. Das Kräfteverhältnis und auch der Unterschied zwischen ärmeren und reicheren Regionen hat sich verändert. Ich bin überzeugt, auch Alois Mock hätte auf diese Entwicklungen Bezug genommen. Gerade als Pro-Europäer.

Ist es nicht viel mehr so, dass die ÖVP bei den letzten beiden Nationalratswahlen viele EU-skeptische Wähler von der FPÖ geholt hat und diese nun mit EU-kritischen Tönen bei der Stange halten will?

Gerade vor dem Hintergrund des Brexits ist es nichts Negatives, EU-skeptisch zu sein. Man muss aber als Politiker etwas mit dieser Stimmung machen, sie ernst nehmen und überlegen, warum die Leute so auf manche Themen reagieren. Und dann muss man die kritischen Punkte auch entsprechend stark in Brüssel vertreten. In der Vergangenheit ist es ja oft vorgekommen, dass - egal in welchem Land -die Politiker gesagt haben: "Das war Brüssel." Brüssel sind wir, die EU ist überall, wo wir leben - in Luxemburg, Österreich, Italien und Spanien. Deshalb sind mir gerade skeptische Wählerinnen und Wähler wichtig, um zu sehen, wo Verbesserungsbedarf besteht.

Nach dem Brexit Ende Jänner ist alles ruhig geblieben, auch weil eine Übergangsfrist läuft und die Ausstiegsregeln erst verhandelt werden. Wenn es so ruhig bleibt, könnte das nicht Austrittsgelüste in anderen EU-Ländern bestärken?

Zum einen dürfen wir nicht in die Falle tappen: Wir haben zwar jetzt einen friktionslosen De-facto-Austritt erlebt. Aber wir spüren nur deshalb keine Auswirkungen, weil sich bis zum Ende des Jahres nichts ändert. Bis dahin ist der komplette EU-Rechtsbestand auf die Briten anwendbar. Wir müssen jetzt das Kunststück schaffen, innerhalb eines knappen Jahres zu verhandeln, wie die Kooperation mit Großbritannien in Zukunft aussehen kann. Wir wollen eine enge Kooperation, wir wollen aber auch -und da müssen die EU-27 geeint bleiben -, dass die Briten unsere Standards übernehmen. Denn sonst würde man Wettbewerbsnachteile schaffen, die wir nicht akzeptieren können. Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass es ohne Einigung am Ende ein Szenario geben könnte, das sich von den Auswirkungen her ähnlich wie ein Brexit ohne Deal gestalten könnte. Darauf sind wir in Österreich auch vorbereitet. Unsere Spielregel ist: Wir sind 27 EU-Länder und wir werden nicht unseren Binnenmarkt für den Brexit opfern.

