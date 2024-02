Eder/Hauser bei Biathlon-WM im Mixed-Bewerb Neunte

Das österreichische Biathlon-Duo Simon Eder und Lisa Hauser hat bei der WM in Nove Mesto die Medaillenränge im Single-Mixed auf Platz neun deutlich verpasst. Der fehlerlose Salzburger und die Tirolerin nach vier Nachladern hatten am Donnerstag fast eine Minute Rückstand auf Bronze. Gold ging an Quentin Fillon Maillet und Lou Jeanmonnot aus Frankreich vor Italien mit Tommaso Giacomel und Lisa Vittozzi sowie Norwegens Johannes Thingnes Bö und Ingrid Landmark Tandrevold.

Bö verpasste damit seinen 20. WM-Titel. Zwei Chancen hat er am Wochenende mit der Staffel und im Massenstart aber noch. Im nicht-olympischen Mixed-Bewerb vergab Schlussläuferin Tandrevold mit einer Strafrunde den möglichen Sieg und verlor dann gegen Einzelweltmeisterin Vittozzi auch noch den Zielsprint um Silber.

Eder und Hauser hatten mit der Medaillenvergabe von Anfang an nichts zu tun. "Mit Rang neun sind wir beide echt nicht zufrieden. Es ist blöd gelaufen, dass ich im ersten Turn so viele Nachlader gebraucht habe. Da wird es ganz schwer, dass man noch was gutmacht. Schade, dass es nicht geklappt hat", bedauerte Hauser, im Vorjahr mit David Komatz noch WM-Zweite. "Platz sechs war das Ziel, die Hoffnung noch ein bisschen mehr, aber dafür muss alles zusammenpassen", sagte Eder. Der zweite gemischte Wettkampf nach der Viererstaffel war die wohl größte ÖSV-Hoffnung auf eine Medaille. In den verbleibenden vier Bewerben am Samstag und Sonntag hängen die Trauben noch höher.