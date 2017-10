Der britische Musiker Ed Sheeran ist London von einem Auto erfasst worden. Der 26-Jährige war mit dem Fahrrad unterwegs.

Laut "Sun" fuhr Ed Sheeran mit seinem Fahrrad durch London, als er von einem Auto erfasst wurde. Auf Instagram postete der Sänger ein Foto, das ihn mit einer eingegipsten Hand zeigt. Er habe einen Unfall gehabt und müsse derzeit noch auf die Ergebnisse der Untersuchung warten, schreibt Ed Sheeran.

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am 16. Okt 2017 um 3:50 Uhr

Die Verletzung könnte möglicherweise Auswirkungen auf seine kommenden Konzerte haben, schreibt Ed Sheeran. Er werde seine Fans auf dem Laufenden halten, so der Sänger. Eine Schlinge am linken Arm deutet auf eine Schulter- oder Schlüsselbeinverletzung hin. Am rechten Unterarm trägt der 26-Jährige einen weißen Gips. Damit dürfte zumindest das Gitarre-Spielen erst einmal schwierig werden.

Am 22. Oktober würde die Asien-Tour des Sängers in Taipei starten, danach sollte es weitergehen nach Osaka, Seoul, Tokio und Hong Kong. Auch Konzerte auf den Philippinen, Indonesien und Singapur waren geplant.