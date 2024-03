Ed Sheeran und Nelly Furtado beim EM-Fanfest in München

Superstars beim Fanfest zur Fußball-Europameisterschaft: Ed Sheeran und Nelly Furtado spielen am 12. Juni auf der Theresienwiese in München, zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel. Auch Mark Forster soll bei dem Konzert vor rund 90.000 Leuten auftreten, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. "Fußball und Musik bringen Menschen zusammen. Genau das stärkt unsere Zivilgesellschaft und unsere Demokratie", so Turnierdirektor Philipp Lahm, der Sheeran im Vorfeld getroffen hat.

Seit Mittwoch läuft die Vorregistrierung für die 95 Euro teuren Tickets. Der Vorverkauf startet am 28. März um 10.00 Uhr, erst für vorregistrierte Kundinnen und Kunden, ab 12.00 Uhr gibt es dann Restkarten im freien Verkauf.

Für die Stadt München ist es ein weiteres musikalisches Großereignis. Angekündigt haben sich für diesen Sommer Stars wie AC/DC und Taylor Swift. Und Adele gibt im August gleich zehn Konzerte in München. Allein durch ihre Auftritte hofft das städtische Wirtschaftsreferat auf einen touristisch bedingten Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro. Die Besucherinnen und Besucher der sechs Fußballspiele der Europameisterschaft könnten einen Umsatz von rund 144 Millionen Euro einbringen, hatte das Referat Ende Februar in einer Prognose verkündet.