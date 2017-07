Ed Sheeran sieht rot: Weil er offenbar mit dem Meinungsplural in sozialen Netzwerken nicht zurecht kommt, hat er kurzerhand seinen Twitter-Account gelöscht. Komplett. Grund: Der Missmut, den Fans der TV-Serie "Game of Thrones" über seinen Gastauftritt geäußert hatten, dürfte ihm wohl zu viel gewesen sein.

Dabei hätte alles so schön werden sollen: Bereits im Vorfeld hatte Produzent David Benioff verraten, dass der 26-jährige Popstar in der neuen Staffel von Game of Thrones eine Gastrolle an der Seite von Maisie Williams übernehmen würde. Der Schauspielerin, die in der Serie die Rolle der Arya Stark übernimmt, ist Sheerans Auftritt letztlich auch zu verdanken, weil sie so ein großer Fan seiner Musik sei.

Nun ist es aber so, dass Fans von Game of Thrones anders als Williams nicht zwingend auch Fans von Ed Sheeran sind. Als Konsequenz dachten sie sich auf Twitter fiktive Szenarien aus, was mit dem jungen Künstler in weiterer Folge passieren sollte.

Diese negative Grundeinstellung dürfte Sheeran derart sauer aufgestoßen sein, dass er gleich seinen kompletten Twitter-Account gelöscht hat. Womit er noch mehr Spott erntete:

Der arme Ed. Und seine armen Fans! Immerhin folgten dem Barden nicht weniger als 19 Millionen Menschen. Die gute Nachricht: Um sich von der Erkenntnis zu erholen, dass es im Internet eine Menge Trolle gibt und immer geben wird, hat Ed Sheeran noch knapp einen Monat. Solange hat ein Nutzer bei Twitter nämlich Zeit, um sein gelöschtes Konto reaktivieren zu können. Aber ganz ehrlich: Es gibt Wichtigeres auf der Welt. So oder so ähnlich sieht es übrigens so mancher Twitter-User auch:

