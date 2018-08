Vorsicht vor Spionen

Wer glaubt, dass in der Affäre um das BVT die Wogen nicht mehr höher gehen können, wird ab Dienstag wohl eines Besseren belehrt. Denn dann starten die Zeugenbefragungen im parlamentarischen U-Ausschuss. Seit das Oberlandesgericht Wien entschieden hat, dass die vom BVT im Februar durchgeführten Hausdurchsuchungen zum größten Teil unzulässig waren, ist FPÖ-Innennminister Herbert Kickl noch mehr unter Druck als schon bisher. Und weil Justizminister Josef Moser (ÖVP) angekündigt hat, die Causa überprüfen zu lassen, gibt es nun auch dicke Luft in der Koalition.

Besonders spannend wird die Causa, wenn der Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, und der erst suspendierte und dann wieder eingesetzte BVT-Direktor Peter Gridling aussagen müssen. Die Mitglieder des 16-köpfigen, von SPÖ-Grande Dame Doris Bures geleiteten U-Ausschusses werden sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Zeugen in die Mangel zu nehmen -insbesondere Oppositionspolitiker wie Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper oder Aufdecker Peter Pilz. Doch die Affäre hat auch wirtschaftliche Aspekte. Abgesehen davon, dass ausländische Geheimdienste die Zusammenarbeit mit dem BVT in Frage stellen und die Causa dem Image Österreichs schadet, ist da noch das Kosten- Leistungs-Verhältnis: Österreich leistet sich drei Nachrichtendienste, BVT, Heeresnachrichtenamt und Heeresabwehramt, mit mehr als 1.200 Mitarbeitern. Genaue Zahlen gibt es keine, schon gar nicht, wie viel die Aktivitäten den Steuerzahler kosten. Laut Schätzungen hat allein das BVT ein Budget in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe.

In Wien tummeln sich rund 8.500 "Spione" und haben auch Unternehmen im Visier. So hat etwa der deutsche BND systematisch die Telekommunikation 2.000 zentraler Einrichtungen in Österreich, darunter auch Firmen wie der oberösterreichische Waffenbauer Arges, überwacht. Auch rund um Traditionsunternehmen Plasser & Theurer sollen private Ermittler tätig gewesen sein. Wirtschaftsspionage wird zunehmend zu einem Problem.

Jetzt mehren sich die Stimmen nach einer Neuaufstellung der nachrichtendienstlichen Aktivitäten: Der Grazer Geheimdienstexperte Siegfried Beer etwa tritt für eine vernetzte und schlagkräftige Organisation mit einer Koordinierungsstelle ein. Andere wie Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger dagegen sehen eine solche Machtkonzentration skeptisch und wollen breiter aufgestellte Kontrolle. Schließlich wolle niemand einen Staat im Staat.

