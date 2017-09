Es muss echt sein, es muss live sein, entweder Felix Baumgartner springt vom Himmel -oder es ist Wahlkampf.

Es hat, das ist seit Jahren Konsens, das Fernsehen eine große Chance: den Live-Event. Talkshows sind schon lange durch, die große Samstagabendshow wurde gemeinsam mit "Wetten, dass...?" zu Grabe getragen, Spielfilme im TV interessieren kaum jemanden. Es muss echt sein, es muss live sein, entweder Felix Baumgartner springt vom Himmel -oder es ist Wahlkampf. Der bringt Zuschauer. 2016 gehörte neben der Fußballeuropameisterschaft die Bundespräsidentschaftswahl zu den Quotenbringern des Jahres. Die beste Puls-4- Sendung war das TV-Duell zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer mit 477.000 Sehern. Das legendäre unmoderierte Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten bescherte ATV den Rekordwert von 460.000 Zuschauern.

Jetzt also in die Vollen. 15 größere Interviews oder Diskussionen (inklusive ORF-"Sommergespräche") absolvieren die fünf Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien in diesem Wahlkampf. Dazu kommen diverse Radioauftritte. Die geneigte Wählerin ist eingeladen, sich das Bild aller Bilder zu machen. Wirkt Ulrike Lunacek auf ATV souveräner oder auf Servus TV? Verwendet H.-C. Strache in dem einen Interview genau dieselben Worte wie in dem anderen oder nur ähnliche? Wann bebt die Erde heftiger: wenn Christian Kern und Sebastian Kurz auf Puls 4 aufeinanderkrachen oder im ORF?

Gnade, es ist zu viel. Meinungsforscher sagen, die Wahl wird im Fernsehen entschieden. Aber wurde wirklich schon einmal erforscht, was passiert, wenn sich ein Land wochenlang in erregter TV-Duell-Atemlosigkeit befindet? In Deutschland sicher nicht. Dort diskutierte jüngst Angela Merkel mit Martin Schulz, es war - was natürlich auch an der speziellen Situation lag - sehr ernsthaft und gemächlich. Die spaß-und taferlerprobten Ösi-Zuschauer kämpften tapfer und erfolglos gegen diese lästige, hartnäckige Müdigkeit Auch in vielen anderen Ländern ist das in Österreich übliche Ausmaß an Polit-Entertainment undenkbar.

Wir gehen superinformiert durch diesen Wahlkampf und superplanlos. Wir wissen alles über Anzüge, Schweißperlen und NLP-Methoden, aber wenig über Inhalte. Durch die zahlreichen Fernsehauftritte sollen uns die Kandidaten nähergebracht werden; in Wirklichkeit macht aber jeder Anlass, bei dem dieser vielgehasste Politikersprech praktiziert wird (oder, noch schlimmer und sehr modern: der Politikersprech, der vorgibt, keiner zu sein), die Distanz noch größer.

Haxen hoch, Popcorn raus, Fernseher an. Das Casting...läuft.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gasteiger.anna@news.at