Am Montag setzte sich Heinz- Christian Strache gegen Sebastian Kurz durch. Nicht an den Wahlurnen, sondern auf dem Fernsehbildschirm. 362.000 sahen "Nationalraten" mit Strache auf ORF eins, 177.000 das zeitgleich ausgestrahlte Puls-4-Duell Kurz gegen Ulrike Lunacek. Grund genug für ORF-General Alexander Wrabetz, einen stolzen (und seltenen) Tweet abzusetzen, in dem er darauf hinwies, dass die ORF-eins-Sendung besser abgeschnitten hätte. Ein Indiz dafür, dass der ambitionierte Privatsender den Öffentlichrechtlichen mittlerweile auf Augenhöhe fordert.

Wie auch immer. "Nationalraten", von "Wahlfahrt"-Erfinderin Elisabeth Gollackner nach Vorgaben von ORF-eins-Infochefin Lisa Totzauer entwickelt, um im schwierigen ORF-eins-Umfeld junge Info-Seher anzuziehen, reüssiert. Die montägliche Sendung erreichte 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14-bis 49-jährigen Seher, der Senderschnitt lag 2016 bei 14,7 Prozent.

Das Format, eine Mischung aus Quizshow und Polittalk, hebt sich vom bestehenden Konfrontations-Mainstream ab, will unterhalten, viel Inhalt transportieren, Perspektiven bieten und nicht zuletzt den ORF-eins-Info-Stars Lisa Gadenstätter und Hanno Settele eine Plattform bieten. Zielgruppe sind junge Seher. Vielleicht muss man "junge" Seher schreiben: Der zuletzt erreichte Altersschnitt von 43 Jahren gilt in der Welt der klassischen, also linearen Fernsehinformation als gerade den Kinderschuhen entwachsen. Zum Vergleich: der durchschnittliche "Zeit im Bild"-Zuschauer ist über 60.

Um möglicherweise skeptische Kandidaten von der Teilnahme zu überzeugen, besuchte Totzauer alle Parteien in mehreren Durchgängen, präsentierte das Konzept und holte Meinungen dazu ein. Das Feedback auf "Nationalraten" war weitgehend positiv. Vor Start der "Wahlfahrt" war die Skepsis größer; es galt, viele Fragen zu beantworten und Händchen zu halten. Österreichischer Politiker, wohlgemerkt. EU-Kapazunder wie Martin Schulz und Viviane Reding stiegen einfach ein und fuhren mit, ohne Angst, übers Ohr gehauen zu werden.

Zwei Ausgaben von "Nationalraten" werden vor der Wahl noch ausgestrahlt. Die Folge mit Sebastian Kurz am 29. September, jene mit Christian Kern am 2. Oktober. Man darf gespannt sein, ob Umfragekönig Kurz auch Quotenkönig ist - und den Kanzler trotz des schwierigeren Freitagssendeplatzes (auf dem Ulrike Lunacek zuletzt nur 200.000 Zuschauer erreichte) in die Schranken weist.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gasteiger.anna@news.at