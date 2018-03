Danke, Mr. Trump

Es ist, als wäre er gestern gewesen. Der Schock über den unerwarteten Wahlsieg Donald Trumps. Und die Erkenntnis, dass er auch etwas mit den Medien zu tun haben könnte. CNN-Moderator John King sagte damals: "Diese Stadt hat keinerlei Berührungspunkte mit Amerika." Er meinte Washington, Hauptstadt und Zentrum des sogenannten "politmedialen Komplexes". "New York Times"-Chefredakteur Dean Baquet forderte in einem Interview dazu auf, dass man -also er, wir, die Medien - sich mehr mit den Ängsten und Anliegen der Trump-Wähler auseinandersetzen müsste: "Wir brauchen mehr Kontakt."

Zurück in die Gegenwart. Das Vertrauen in die traditionellen Medien hat sich zwar zuletzt leicht verbessert, und Österreich gilt grundsätzlich als mediale Insel der Seligen, der eine Identitätskrise von Trump'schem Ausmaß bisher erspart bliebt. Aber die Debatten rund um den ORF zeigen, dass auch hierzulande Lehren aus 2016 zu ziehen sind.

Wie kommen wir raus aus der vielzitierten Blase, hin zu den Menschen? Ein Weg klingt ziemlich altmodisch, er heißt Lokaljournalismus. Sogar die arrivierte deutsche "Zeit", seit Jahren geschickt, innovativ und vorausschauend über die stürmischer gewordenen Meere des Medien-Business surfend, macht das jetzt. 2017, vor der Bundestagswahl, schwärmte ein von Christian Bangel und Philip Faigle geleitetes Reporterteam aus, um "Deutschland Deutschland zu erklären". Das Projekt #D17 war so erfolgreich, dass es nun verlängert wurde. "Zeit Online" etablierte übrigens auch das viel beachtete Projekt "Deutschland spricht", in dessen Rahmen sich Hunderte Leserinnen und Leser zum Gedankenaustausch trafen.



Mehr Vielfalt in die oft einheitliche Meinungslandschaft bringen wollen auch zwei neue Formate des ORF-Kulturund-Informationssenders ORF III. Mit "Stammtisch" ist ein Diskussionsformat geplant, in dem sich prominente und unbekannte Teilnehmer unmoderiert austauschen sollen. ORF-III-Chef Peter Schöber will damit "Herrn und Frau Österreicher abseits der Digitalbassena, die sich 'Foren' nennt, zu Wort kommen lassen", sagte er der APA. Und in einem Talk im Rahmen des Themenmontags vertreten die Moderatoren Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer unterschiedliche Seiten eines kontroversen Themas.

Der 9. November 2016, der Tag der Präsidentschaftswahl in den USA, war ein Schock. Aber ein heilsamer für all jene, die selbstkritisch und kreativ darauf reagierten. Insofern: Danke, Mr. Trump, für den notwendigen Diskussionsanstoß.

