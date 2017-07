Gemessen an der Tradition des Areals war die SPÖ-Aussendung dürftig. In acht Sätzen verkündete die Partei Mitte Juni, das Gartenhotel Altmannsdorf werde verkauft. Zum Hintergrund: In den 1970er-Jahren hatte das Renner-Institut -die SPÖ-Akademie - unter Bruno Kreisky das desolate Schloss Altmannsdorf in Wien erworben und renoviert. Daneben baute eine Betreiberfirma ein Hotel. Ein Seminarzentrum entstand. Und im feudalen Schlosspark feierte die SPÖ jahrzehntelang mit Hunderten Gästen ihr jährliches "Kanzlerfest" bzw. "Sommerfest". Nur Alfred Gusenbauer ließ es einmal ausfallen. Werner Faymann wechselte einmal die Location. Und der jetzige Parteichef, Christian Kern, verzichtet ganz darauf.

Nun erklärte die SPÖ, der Verkaufszeitpunkt sei "günstig":"Es stehen Investitionen an der Hotelsubstanz an, die einer genauen baulichen und finanziellen Planung und Durchführung bedürfen, was aber nicht der Hauptaufgabe einer politischen Partei entspricht." Das klingt zunächst logisch. Wer aber mit einem fetten Verkaufserlös rechnet, sollte einen Blick in die - bis 2015 verfügbaren -Bilanzen werfen. Das Gartenhotel, das aus einem Vier-und einem Drei-Sterne-Haus besteht, gehört der Merkur Unternehmensbeteiligung, Vermögensverwaltung und Finanzierungsvermittlung GmbH. Diese steht zu 99,98 Prozent im Eigentum der SPÖ, der Rest gehört dem Renner-Institut. Die wirtschaftliche Lage der Merkur war seit Jahren "angespannt". Der Bilanzprüfer wies ab 2014 darauf hin, dass der Fortbestand des Unternehmens ohne entsprechende Restrukturierungsmaßnahmen gefährdet sei. Zeitraum dafür: "zwei Jahre". Angedacht war ein Verkauf des Drei-Sterne-Hotels und des traditionsreichen "Vorwärts"-Hauses in Wien. Beides ist nicht erfolgt. Zumindest verpachtet konnte das Drei-Sterne-Hotel werden, was finanziell helfen dürfte. Die SPÖ sagt, das Merkur-Geschäftsjahr 2016 sei "zufriedenstellend" verlaufen.

Allerdings hat die Merkur schon 2014 die Renovierungskosten für das Hotel mit 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Das wird den Verkaufspreis belasten. Anzunehmen ist auch, dass Schulden abgedeckt werden müssen. Die Verbindlichkeiten der Merkur machten Ende 2015 mehr als fünf Millionen Euro aus. Die SPÖ muss wohl hoffen, dass Schloss und Park, die dem Renner-Institut alleine gehören, attraktiv genug sind, um den Gesamtpreis einigermaßen zu heben. Statt "der Zeitpunkt ist günstig" hätte die Partei wahrscheinlich auch schreiben können: "Es ist allerhöchste Zeit."

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: melichar.stefan@news.at