Der britische Billigflieger Easyjet ist bei seinen Vorbereitungen auf den Brexit einen Schritt weiter. In Österreich ist Easyjet Europe in Betrieb gegangen, die dem Konzern die europäischen Flugrechte nach dem britischen EU-Austritt sichern wird. Am Donnerstag gab es auch Quartalszahlen. Die Ticketpreise werden wohl bis ins Jahr 2018 niedrig bleiben.

Wegen der hohen Konkurrenz dürften die Preise unter Druck bleiben, sagte die scheidende Chefin Carolyn McCall am Donnerstag. Dies könne Easyjet aber mit niedrigeren Kosten ausgleichen.

Die Preise für Flugtickets dürften im Sommer und im kommenden Jahr sinken, prognostizierte McCall heute.

Trotz der Turbulenzen rund um den Brexit rechnet Easyjet heuer mit mehr Gewinn als noch vor einigen Monaten prognostiziert. Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn werde im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September voraussichtlich 380 bis 420 Millionen britische Pfund (430 bis 475 Mio. Euro) erreichen. Noch im Mai hatte das Unternehmen mit knapp 370 Mio. Pfund gerechnet.

Zum Vergleich: Voriges Jahr war, vor allem wegen des Pfundverfalls nach dem Brexit-Votum, das Vorsteuerergebnis um 28 Prozent auf 495 Mio. Pfund eingebrochen.

Im heurigen dritten Geschäftsquartal (Ende Juni) beförderte Easyjet 22,3 Millionen Fluggäste und damit fast 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Flugzeuge waren besser gefüllt. Je Fluggast nahm Easyjet fast 5 Prozent mehr ein als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 1,4 Mrd. Pfund.

Allerdings sind dabei auch Wechselkurseffekte enthalten. So hat das britische Pfund nach dem Votum der Briten für den EU-Austritt deutlich an Wert verloren. Währungsschwankungen herausgerechnet, konnte Easyjet die Betriebskosten je Sitz um 5,5 Prozent senken. Ohne den günstigen Treibstoffpreis wären sie um 1,6 Prozent gestiegen.

Das starke Wachstum im Quartal lag zu einem Gutteil auch an dem späten Ostertermin im April. Im Vorjahr war Ostern in den März und damit in Easyjets zweites Geschäftsquartal gefallen. Ohne den Ostereffekt wären der Erlös je Sitzplatz gefallen, räumte Finanzchef Andrew Findlay ein.

Inmitten der Brexit-Turbulenzen muss Easyjet wie berichtet einen überraschenden Führungswechsel verkraften. Vorstandschefin McCall hatte am Montag ihren Wechsel zum Privatsender ITV bekannt gegeben. Auf der Suche nach einer neuen Chefin oder einem neuen Chef schaut sich Easyjet laut McCall nun innerhalb und außerhalb des Unternehmens um. Es gebe keinen Zeitplan, bis wann ein Nachfolger für sie gefunden sein solle, sagte sie. Die Managerin hatte angekündigt, Easyjet Ende 2017 zu verlassen. Anfang 2018 übernimmt sie die Führung des britischen Fernsehsenders ITV.