EANA-Suspendierung der TASS bestätigt

Europas Nachrichtenagenturen haben die Suspendierung der russischen TASS von der Agenturallianz EANA bestätigt und auf unbestimmte Zeit verlängert. Dies war das Ergebnis der Generalversammlung am Freitagvormittag im Anschluss an die Frühlingskonferenz der EANA in Sarajevo. "Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, zuverlässige und gesicherte Informationen zu verbreiten, auch und gerade in schwierigen Zeiten", so EANA-Präsident und APA-CEO Clemens Pig bei einer Pressekonferenz.

Bei der Generalversammlung der Allianz wurde über das Vorgehen gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS entschieden und dabei die bereits Ende Februar ausgesprochene Suspendierung mit großer Mehrheit bekräftigt. Die Suspendierung sei einmalig in der Geschichte der Allianz, eine etwaige Rückkehr zur Mitgliedschaft der TASS werde "an strenge Bedingungen geknüpft sein", erklärte Generalsekretär Alexandru Giboi. Den ebenfalls anwesenden Vertretern der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform wurde "die vollste Solidarität, Empathie und Unterstützung" zugesichert.

Bei der Zusammenkunft der EANA-Mitglieder in Sarajevo diskutierten 26 Nachrichtenagenturen europäischer Länder aktuelle Herausforderungen im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sowie im Angesicht von gestiegenem Druck auf die Pressefreiheit in Europa und der zunehmenden Verbreitung von Falschinformation. "Die Antwort kann nur eine vertiefte Zusammenarbeit der Nachrichtenagenturen sein", betonte Clemens Pig.

Viele europäische Agenturen verstärken aktuell ihre Produktion von Faktenchecks, sowohl in Zusammenarbeit mit Social-Media-Plattformen als auch im Rahmen von EU-Projekten. Der Kampf gegen Falschinformation werde "noch wesentlich schwieriger werden, weil die Technologie der Fakes ständig verbessert wird", so Caro Kriel, CEO der Thomson Foundation, in ihrer Keynote. Factchecking, also die gezielte und genau dokumentierte Überprüfung von medial kursierenden Informationen, müsse deshalb "im Herzen der Newsrooms" verankert werden.

Dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch gezielt mit Falschinformation sowie Unterdrückung der Pressefreiheit geführt wird, bedeute für das weltweite Agenturnetz eine große Aufgabe im Kampf gegen Propaganda. "Journalismus ist in Kriegszeiten eine mächtige Waffe", so der Generaldirektor der gastgebenden bosnisch-herzegowinischen Nachrichtenagentur FENA, Elmir Huremovic. "In den richtigen Händen kann sie Leben retten, in den falschen Händen ist sie Instrument der Zerstörung."