Dutzende Tote bei Verkehrsunfall in Ägypten

Bei einem Unfall mit einem Bus und mehreren weiteren Fahrzeugen in Ägypten sind Medienberichten zufolge mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, internationale Nachrichtenagenturen sprachen von 32 bzw. 35 Opfern. 53 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Zeitung "Al-Ahram" am Samstag meldete. Andere Quellen sprachen von 60 Verletzten. Demnach ereignete sich der Unfall nahe Wadi al-Natrun im Norden des Landes auf der Wüstenstraße zwischen Kairo und Alexandria.

Von den Toten seien mindestens 18 verbrannt, berichtete die Zeitung. In Onlinemedien waren Bilder zu sehen, die unter anderem einen umgestürzten Lastwagen zeigten. Mindestens ein Bus, ein Kleinbus und zahlreiche Autos schienen weitgehend verbrannt zu sein, manche von ihnen standen noch in Flammen. Zudem waren Zuschauende und Autoschlangen zu sehen.

In Ägypten gibt es häufig schwere Verkehrsunfälle. Die Straßen sind oftmals in schlechtem Zustand, Verkehrsregeln werden häufig missachtet. Im Jahr 2021 starben nach offiziellen Angaben rund 7.000 Menschen bei Verkehrsunfällen in dem Land mit 105 Millionen Einwohnern.