Dutzende Tote nach israelischem Angriff auf Flüchtlingslager

Bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Al-Maghazi im Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa am Samstag 51 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden demnach verletzt. Unter den Opfern seien viele Frauen und Kinder, hieß es. Der Bericht konnte vorerst nicht unabhängig überprüft werden. Ein israelischer Militärsprecher sagte, es werde geprüft, ob die Armee zu dem Zeitpunkt in dem Gebiet im Einsatz war.

Israel wirft der Hamas vor, Flüchtlingslager sowie UN-Schulen und Krankenhäuser als Verstecke und Waffenlager zu missbrauchen. Die Hamas bestreitet dies.

Im Gazastreifen dauern die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der islamistischen Hamas derweilen unvermindert an. Palästinensische Terroristen hätten am frühen Sonntagmorgen israelische Soldaten im Süden des Gazastreifens in Grenznähe mit Panzerabwehrraketen angegriffen, berichtete die Zeitung "Jerusalem Post". Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Bodeneinsatzes hat Israels Armee Journalisten mit in das umkämpfte Palästinensergebiet genommen.

Die israelische Armee hat die Zivilisten im Norden des Gazastreifens seit Beginn des Kriegs immer wieder aufgerufen, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des Küstengebiets zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben schon mindestens rund 700.000 Menschen getan. Die Armee nannte den Zivilisten im Gazastreifen für Sonntag erneut ein Zeitfenster für die Flucht und veröffentlichte auch eine Karte mit der ausgewiesenen Straße.