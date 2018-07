Elle Macpherson im Liebesglück: Mit Andrew Wakefield hat das Model endlich einen neuen Mann an seiner Seite. Der hat aber mit seiner dunklen Vergangenheit zu kämpfen.

Ihre Scheidung von Milliardär Jeffrey Soffer ist erst seit einem knappen Jahr durch. Inzwischen scheint das australische Supermodel Elle Macpherson den Kopf wieder frei und ihr Herz erneut verschenkt zu haben.

© AFP

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, die das Model und ihren Doktor beim Schmusen auf einem Bio-Markt in Miami zeigen. Macphersons neuer Freund ist kein Unbekannter: Andrew Wakefield hatte Ende der 90er Jahre mit einem impfkritischen Beitrag in einer medizinischen Zeitschrift für Wirbel gesorgt, der dazu führte, dass sich weniger Menschen mit dem MMR-Kombinations-Impfstoff impfen ließen, der gegen Mumps, Masern und Röteln eingesetzt wird.

Der Impfgegner und unsaubere Forschungsergebnisse

Das Problem von Wakefields Forschungsergebnissen, die 1998 im Fachblatt "The Lancet" erschienen: Ihnen lagen unsaubere Methoden zugrunde. Unter anderem soll Wakefield laut Nachforschung der "Sunday Times" für seine Studie über 3,5 Millionen britische Pfund von Anwälten erhalten haben, die Familien autistischer Kindern gegen Impfherstellern vertraten. Eine halbe Millionen Pfund davon sollen in Wakefields private Tasche gegangen sein. Eine Verletzung der Unabhängigkeit, ein Interessenkonflikt, wodurch der Großteil Wakefields Mitautoren von dem Artikel zurücktrat.

© 2014 Getty Images

Andrew Wakefield darf nicht mehr als Arzt praktizieren

Im Januar 2010 entschied die britische Ärztekammer, dass Wakefield "unethische Forschungsmethoden“ angewandt habe. Seine Ergebnisse seien falsch und die Zeitschrift "The Lancet", in der der Artikel erschienen sei, getäuscht worden. Seit Mai 2010 darf Wakefield in Großbritannien deshalb nicht mehr als Arzt praktizieren.

Noch ein pikantes Detail...

Das hindert ihn aber nicht daran, durch die USA zu reisen und seine Ansichten weiterzuverbreiten. Noch ein pikantes Detail über Macphersons neue Liebe: Offiziell gilt der vierfache Vater eigentlich noch als verheiratet. Nun hat er dort seinen wohl größten Fan gefunden - Elle Macpherson, auch bekannt als "The Body". Das einstige Topmodel war selbst schon zwei Mal verheiratet.