Schlagersängerin Michelle, „Scooter“-Frontmann H.P. Baxxter und YouTuberin werden bei der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ nicht mehr in der Jury sitzen. Der Pop-Titan will das Erfolgsformat mit neuen Gesichtern aus dem Quotentief holen.

Wie der Sender RTL offiziell bekannt gab, werden drei ganz neue Stars an Bohlens Seite zu sehen sein sehen: Produzent und DJ Mousse T. (51), Musical-, Pop- und Schlager-Sternchen Ella Endlich (33) sowie Sängerin Carolin Niemczyk (27).

Damit bekommt der Pop-Titan Unterstützung von ein paar echten Experten. Mousse T. ist seit über 20 Jahren im Musik-Business tätig, arbeitete etwa mit Michael Jackson und den Backstreet Boys zusammen und schrieb den Welthit „Sex Bomb" für Tom Jones. Seinen Durchbrucht hatte Mousse T. übrigens im Jahr 1998 mit dem Hit "Horny". Carolin Niemczyk ist Sängerin und Songwriterin und mit ihrer Band „Glasperlenspiel" aktuell eine der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Ella Endlich steht seit ihrem 14. Lebensjahr auf der Bühne und landete mit dem Song „Küss mich, halt mich, lieb mich“ einen Mega-Erfolg.



Damit weht auf jeden Fall eine Menge frischer Wind im DSDS-Studio. Genau das wollte der Sender nach dem Quoten-Tief der letzten Staffel und dem schwächsten Finale aller Zeiten auch erreichen. RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer sagte schon damals gegenüber „BILD“, dass die Sendung nicht auf der Kippe stehe. Es bestünde aber Handlungsbedarf.

» Es ist bekannt, dass wir Zuschauer verloren haben «

„Es ist bekannt, dass wir Zuschauer verloren haben“, erklärte auch UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann kürzlich gegenüber dem Magazin „HÖRZU“. Er habe die letzten Monate viel mit Dieter Bohlen und RTL über die Neuausrichtung der Sendung gesprochen. „Es ist diese Heldenreise ,From Zero to Hero’, die mitreißt. Du willst sehen, wie sich jemand ernsthaft weiterentwickelt - und da muss DSDS offen gestanden wieder hin“, so der Plan

