Bei der Bachelorette gab es immer wieder romantische Dates, nun durfte David auch im Dschungelcamp zusammen mit Jenny ein solches erleben. Ob es beim "Qualentinstag" aber wirklich funken kann?

Am zwölften Tag gibt es für Jenny Frankhauser und David Friedrich eine Extraportion, denn sie bekommen in der Dschungelprüfung "Qualentinstag" vier festliche Gänge serviert. Jeder Gang steht unter einem anderen Dschungel-Motto, und die Zwei dürfen sich endlich einmal so richtig satt essen.

© MG RTL D / Stefan Menne

Daniel Hartwich versucht den beiden, das Dinner schmackhaft zu machen: "Es geht los mit einem kleinen Flirt, wie bei einem richtigen Date, ihr sollt euch ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Und deswegen dürft ihr euch gegenseitig füttern. Hier kommt euer erster Gang." Es handelt sich dabei um rohe Fischaugen. Die beiden schlagen sich wacker und holen zwei Sterne.

© MG RTL D / Stefan Menne

Es geht munter weiter. Die nächsten Gänge sind die Suppe "Kotzpacho", "Murwillumbahs Allerlei" und "Spaghetti al´amore", bestehend aus Mehlwürmern.

© MG RTL D / Stefan Menne

Wie Susi und Strolchi sollen sich David und Jenny in der Mitte treffen, doch er gibt ihr nur einen Kuss auf die Wange. "Hast du denn bei dieser anderen RTL-Sendung wirklich gar nichts gelernt?", meint Sonja. David: "Einfach so küssen, das tut man nicht."

© MG RTL D / Stefan Menne

Letztendlich haben Jenny und David alle sieben Sterne geholt und können stolz ins Camp zurückkehren.

Alles beim Alten

So richtig lernfähig sind die diesjährigen Camper irgendwie nicht: Nachts müssen immer zwei, tagsüber mindestens eine Person am Feuer wachen. Doch wieder ist es Tina, die alleine im Morgengrauen am Feuer sitzt. Doch auch ihre Kräfte sind begrenzt. Sie bitte Tatjana, für sie zu übernehmen. Doch was tut diese, als Tina sich hinlegt. Die bettet sich auch einfach wieder zur Ruhe. So ist keiner mehr am Feuer. Natürlich ist es Daniele, der zuerst das nun völlig unbewachte Feuer sieht und ausrastet.

© MG RTL D

Wenig später regen sich Jenny, Tatjana und Natascha vor der Toilette mächtig über den 22-Jährigen auf. „Der ist so aggressiv. Heute Morgen hat er wieder rumgeschrien“, beschwert sich Tatjana. Kattia wird laut: „Er ist ein Kind und ich lasse mich von ihm nicht provozieren. Ich bin erwachsen. Er nicht!“ Und was macht Daniele? Der sitzt mal wieder im Dschungeltelefon und bettelt nach Zigaretten!

David, der Frauenversteher

Kattia ist durch den Brief ihrer Mutter sehr emotional. In David findet sie einen verständnisvollen Zuhörer. „Familie ist das Wichtigste“, so Kattia, deren Familie in Kolumbien lebt, traurig. „Und das ist das, was mich ein bisschen quält, weil ich nicht weiß, ob ich in Deutschland bleiben soll oder zurück nach Kolumbien: Ich will zurück, weil ich Deutschland keinen habe und mich alleine fühle. Manchmal finde ich keinen Sinn, da zu bleiben, weil ich so alleine bin. Da frage ich mich, wofür arbeite ich, wofür kämpfe ich. Auf der einen Seite will ich da bleiben, weil ich mir ein Leben aufgebaut habe, weil es sehr hart war, bis ich dahin gekommen bin, weil ich meiner Familie etwas ermöglichen möchte. Das sind diese zwei gemischten Gefühle, die ich habe. Da zu bleiben, oder nach Kolumbien, um mit meiner Familie zu sein. Ich bin auch gerade so vorsichtig, was Freunde und Männer angeht. Was ich in einem Mann suche ist, das ich in ihm die Reife sehe für einen zukünftigen Mann. Die Männer, die ich hatte, die wollten nicht heiraten, die wollten keine Familie aufbauen, keine Kompromisse eingehen mit einer Frau.“

© MG RTL D

Und was rät David? „Du hast doch eigentlich noch Zeit. Wenn du viel arbeitest und Geld verdienst, du weißt doch am Ende nicht, was du damit machen sollst. Da ist doch das Schönste, das zu teilen, wenn du irgendwann Kinder hast und wenn man denen etwas mitgeben kann. Kinder sind doch das Schönste.“

Tatjana geht

Erlösung für Tatjana: die 46-Jährige ist die dritte Camperin, die die Zuschauer rausgewählt haben. „Es hat wirklich Spaß gemacht“, verkündet sie beim Abschied in die immer kleiner werdende Camperrunde. „Ich werde Euch vermissen. Haltet durch! Ich weiß, es ist hart – aber ihr schafft das!“ Einige

Umarmungen später ist Tatjana auch schon raus.

© MG RTL D

„Ich bin schon erlöst, jetzt wieder in Freiheit zu sein. Mein größter Wunsch ist es, jetzt ein tolles Bad zu nehmen, die Haare zu waschen und eine Gesichtsmaske, Peeling – einfach sich wieder wohl fühlen. Ich muss jetzt etwas dafür tun, damit ich wieder vernünftig aussehe. Furchtbar sehe ich aus – aber das kriege ich wieder hin“, so Tatjana nachdem sie das Camp verlassen.

© MG RTL D / Stefan Menne

Schatzsuche "Von nass zu nass"

Matthias und Jenny werden zur heutigen Schatzsuche geschickt. In Bikini und Maiskolben-Badeanzug müssen sie um den Schlüssel für die Schatztruhe kämpfen. Ein Behälter muss so lange mit einer nach Fisch und Urin stinkenden Dschungelbrühe gefüllt werden, bis der Pegel hoch genug ist, dass sie an den Schlüssel kommen.

© MG RTL D / Stefan Menne

Als Hilfsmittel hat Jenny nur ihren Körper. Unter der stinkenden Dusche sammelt sie die Flüssigkeit in ihren Haaren und im Bikinioberteil. Dann kippt und presst sie die gewonnene Menge in eine Rinne.

© MG RTL D / Stefan Menne

Am Ende der Rinne steht Matthias mit einer Halskrause. Mit der vollen Halskrause rennt Matthias dann los, unter einer Limbostange durch, um dann den Inhalt der Halskraus in den Behälter zu kippen.

Unendlich viele Flüche und Schreie später haben sie endlich tapfer den Schlüssel erkämpft. Stolz tragen sie die Schatztruhe weg.

© MG RTL D / Stefan Menne

Zurück im Camp muss folgende Frage beantwortet werden: Mit welchem Getränk lassen sich Männer in Deutschland auf ihrem Flirtprofil am häufigsten ablichten A) Prosecco oder B) Bier?

© MG RTL D

Großes Rätselraten beginnt. „Wer will denn einen biersaufenden Mann?“, fragt Kattia. Matthias mutmaßt: „Prosecco für die Weiber, um zu zeigen, was für ein Frauenversteher er ist!“ Natascha: „Ein Mann würde ja eher Champagner nehmen, als ein Bier, um den Frauen zu gefallen! Ich kenne keinen Mann, der mit einem Bier auf einem Profil ist!“ David muss gestehen: „Ich habe mich mit einem Maß Bier irgendwo gepostet. Bier wirkt doch männlicher als Prosecco!“ Daniele: „Ja, Bier wirkt männlich!“ Und so gewinnt das Bier schließlich – und die Camper auch, denn die Antwort ist richtig und es gibt zur Belohnung Schoko-Gebäckriegel für alle. Großer Jubel! Jenny freut sich besonders: „Ich habe die Schokolade ins Camp gebracht!“

