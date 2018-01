Ein Star hat das Camp verlassen

Eine mehr als herausfordernde Dschungelprüfung, Zickenkrieg und große Sorgen unter den Teilnehmern. Der sechste Tag hat es in sich. Und endet mit den berühmten Worten: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Kometenhafter Aufschlag für Matthias: Er darf schwebelos nach den Sternen greifen und muss am sechsten Tag in der "Raumstation Murwillumbah" zu seiner sechsten Dschungelprüfung antreten. Vom Weltraumhafen Murwillumbah wird der Spaceman zur Sternensuche in den Weltraum geschickt. An einem Stahlseil startet sein Raumschiff von einer Plattform aus. Über eine tiefe Schlucht schwebt es dann durch die Dschungel-Milchstraße zur Raumstation.

30 Meter geht es in die Tiefe. Die Aufgabe: Sterne sammeln. Und die sind entweder im Cockpit oder vielleicht auch außen am Raumschiff. Am Ende gibt es einen großen Stern. Der ist vier Sterne wert. Dafür muss Matthias von der Spitze der Raumstation springen. Ob er das schafft? Wenn er am Ende nicht springt oder runterfällt, sind alle Sterne weg. Matthias nimmt die Prüfung an und bekommt für seine Mission ein Outfit im Stil des legendären Motorradstuntmans "Evel Knievel" zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird ihm eine Ladung grüner Ameisen ins Cockpit geschüttet.

Die Prüfung geht los. Matthias durchsucht das Cockpit. Statt Sternen findet er aber nur Riesenmehlwürmer und Kakerlaken. Matthias verlässt das Cockpit, klettert auf den rechten Flügel und sucht in einer Öffnung voller grüner Ameisen nach Sternen. Und dann findet er auch schon den ersten Stern. Kurze Zeit später den zweiten.

Schließlich fährt das Raumschiff zur Raumstation und dockt an. Matthias steigt aus und klettert auf die Station. Ängstlich arbeitet er sich vor. Matthias hat Höhenangst und klettert unsicher zum anderen Ende der Raumstation, immer in Richtung des großen Sterns mit der der Zahl vier. Mit einem Schrei überwindet Matthias seine Ängste, springt, packt den großen Stern und behält ihn in den Armen." Er schreit vor Freude: "Wieder geschafft!" Insgesamt sechs Sterne!

Tinas wunder Punkt

Es ist mitten in der Nacht im Camp. Jenny und Tina haben bei der Feuerwache die Mittelschicht. Tinas Stimmung ist am Boden. Dass sie von allen vorgeworfen bekommt, dass sie für die Prüfungen gesperrt ist, macht sie sichtbar fertig.

Der Morgen nach der Raucher-Bestrafung ist für viele Camper hart. Sydney ist heiser und kann nicht mehr sprechen. Auch die anderen haben so ihre Sorgen. Sandra: „Seit ich aufgewacht bin, habe ich Herzrasen!“ Matthias: „Es ist alles versiff und dreckig wie Luzie hier überall.“ Ansgar: „Ich habe Rückenschmerzen von den Scheißliegen hier!“ Und Giuliana vertraut sich Natascha an: „Ich habe jetzt noch mit denen ein Gespräch und dann werde ich gehen.“

» Du hast schon so viele Kämpfe mit dir geführt, da ist das eigentlich das hier ein Klacks gegen «

Natascha findet das nicht gut: „Ich finde es immer schwierig, wenn jemand freiwillig aufgibt. Du hast schon so viele Kämpfe mit dir geführt, da ist das eigentlich das hier ein Klacks gegen.“ Giuliana: „Ich will halt nicht erst am Boden liegen und dann sagen: Ich kann nicht mehr!“ Natascha: „Dann wird keiner rausgewählt und dann hat Tina nicht die Chance nach Hause zu kommen!“ Giuliana wird nachdenklich: „Echt, das ist ja blöd. Musstest du das jetzt sagen?“

Ein Star hat das Camp verlassen

Es ist passiert. Am sechsten Tag im Dschungelcamp hat es ein Promi nicht länger in der australischen Wildnis ausgehalten. Der legendäre Satz: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist gefallen. Welcher Star hat den legendären Satz gesagt? Das wird in der heutigen Sendung verraten. Nur eins ist sicher: Sydney Youngblood ist es nicht.

