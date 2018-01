Das Leben im Dschungel ist hart. Überhaupt als namhafter Star. Nach der freiwilligen Aufgabe von Giuliana steht Daniele besonders unter Strom: Bei der Dschungelprüfung macht eine Kakerlake schwer zu schaffen. Und der Nikotinentzug aggressiv.

Giuliana ist freiwillig raus, der nächste Kandidat muss das Camp verlassen. Heute stimmen die Zuschauer erstmalig ab, wer das Camp verlassen muss. Aber vorher müssen Matthias und Daniele gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten und ihr musikalisches Talent, ihren Mut und ihr Wissen unter Beweis stellen. Das Besondere: Alle anderen Camper dürfen zusehen, wie sich die Beiden als Gäste der „Ultimativen Schad Show“ schlagen. „Ihr könnt zugucken und anfeuern, aber nicht vorsagen, sonst ist der Stern weg“, erklärt Sonja Zietlow. „Hast du keine Angst?“, fragt Daniele Matthias. Der faucht sofort zurück: „Natürlich habe ich Angst!“ Trotzdem stellen sich Matthias und Daniele dieser Prüfung.

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Singen als Mutprobe

In dieser Dschungelprüfung müssen die beiden Kandidaten Songs erraten. Die Tücke daran: Sie haben entweder eine ekelhafte Flüssigkeit im Mund oder werden anderweitig von allerhand grausigem Getier in Bedrängnis gebracht und am Performen gehindert. Der jeweils andere muss den Song erraten, um einen Stern zu erhalten.

Ein Potpourri aus Buschschwein-Sperma, Kuh-Urin und einer Kakerlakendusche lässt die anfänglich gute Stimmung relativ rasch umschlagen. Daniele hektisch und springt wild umher: „Oh, Fuck. Ich habe etwas im Ohr!“ Angst und Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er zittert und atmet heftig. Dr. Bob ist sofort zur Stelle. Mit einer Wasserspritze lockt er das Tier aus Danieles Gehörgang und kann mit einer Pinzette dann den unliebsamen Besucher herausziehen: eine fette Kakerlake!

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Danach ist Daniele nicht mehr derselbe. Der Kakerlakenschock sitzt tief. Er ist kreidebleich.

„Ach Scheiße, verkackt“, erkennt Matthias am Ende der letzten Prüfung. Und so kehren die beiden Prüflinge mit insgesamt fünf Sternen im Gepäck zurück ins Camp.

Aggressiv ohne Zigaretten

Daniele steht unter Strom. Der Zigarettenentzug ist hart für den Sänger. Außerdem muss er auch noch gemeinsam mit Matthias zur heutigen Dschungelprüfung antreten. Daniele sitzt abseits auf der Truhe, knabbert an seinen Fingernägel und zittert mit seinen Knien. Als Sandra nach dem heißen Wasser auf der Feuerstelle schaut, um es in den Wassersack zu kippen, faucht Daniele die Schauspielerin hart an: "Ja, es kocht!" Und dann weiter im Befehlston: "Stell es einfach hier hin. Wir brauchen das Wasser für den Reis. Deswegen haben wir es aufgekocht." Ansgar ist das zu viel: "Das Wasser ist ja nicht weg, wenn wir es da reinkippen." Daniele: "Holst du es bitte erstmal runter, denn ich möchte schon etwas essen vor meiner Prüfung…" Ansgar: "Hey, hey Daniele! Bitte beruhige dich!" Daniele: "Come on, mach!" Ansgar: "Nicht come on, mach! Bitte beruhige dich!" Daniele: "Mach doch!" Ansgar: "Ich mache es, wenn ich es möchte. Und nicht, wenn du mir das sagst." Daniele "Ich habe doch nur gesagt, du sollst es da runter stellen und nicht da reinkippen." Ansgar: "Der Ton macht die Musik! Ein bisschen mehr Respekt bitte!"

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Ansgar wird es zu viel und er lässt Daniele sitzen." Ansgar: "Der Daniele steht unter Strom." David: "Der ist unter Druck, ja!" Ansgar: "Trotzdem Contenance bewahren." David: "Man sollte sich immer unter Kontrolle haben." Ansgar: "Nicht hier mit: komm, mach mal!" David: "Nicht dirigieren. So läuft das nicht." Ansgar: "Mit Dirigieren ist er bei mir genau richtig."

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Am Lagerfeuer regt sich Daniele weiter auf: "Wenn ich keine Zigaretten bekomme, dann sehen die mich nur schlafen." Ansgar: "Am besten, die geben dir wieder Zigaretten." Daniele: "Ich raste heute bei der Prüfung aus."

Laune auf Talfahrt

Später kehrt Daniele vom Dschungeltelefon zurück, Tina ist außer sich und spricht mit Jenny: "Mit ihm habe ich nichts mehr zu tun (sie zeigt auf Daniele). Eine Unverschämtheit." Jenny: Er hat sich scheiße ausgedrückt." Tina: "Nicht scheiße ausgedrückt: Er ist aggressiv und glaubt mir nicht." Daniele: "Wo bin ich denn aggressiv?" Tina: "Doch, du bist aggressiv und du hast keinen Respekt vor anderen." Daniele: "dann zeigst du mir mal irgendjemanden, der acht Tage nichts essen kann…" Tina: "Dann frage bitte nach, du hast mich angemacht."

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Daniele: "Wo habe ich dich denn angemacht?" Tina: "Wer war den dabei? Bitte, sagt ihn Bescheid, wie unverschämt er mit mir gesprochen hat." Ansgar: "Es war schon ein bisschen schroff. Die Art und Weise…." Daniele: "Ich habe seit zwei Tagen keine einzige Zigarette mehr geraucht. Du muss ein bisschen chillen, Tina." Tina: "Am besten du chillst ein bisschen!" Daniele zu Tina: "Sage nie wieder, ich wäre respektlos!" Tina: "Doch heute, warst du es! Und jetzt reicht es mir." Tina: "Du hast gesagt, ich würde heimlich was kriegen." Daniele: "Erzähle keine Lügen…" Tina: "Ich schwöre, dass ich nichts bekomme."

Sydney ist am Ende. Fast.

Auch Sydney deklariert am Dschungeltelefon: "Ich kann nicht mehr. Ich will gehen." Dann kehrt er ins Camp zurück. Tina: "Räumst du auf?" Sydney: "Ich packe." Tina muss weinen: "Nein." Und Sydney tröstet sie.

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Tina: "Ich habe ein schwaches Nervenkostüm." Sydney: "Es ist ziemlich hart. Ich will nicht, dass du sauer auf mich bist." Tina: "Du, überlege dir das." Sydney: "Ich kann einfach nicht mehr." Tina: "Sydney, du bist ein starker Mann. Wir sind alle müde. Ich bin ja auch noch da." Sydney: "Das stimmt."

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Und dann eine Sydney-Ansage an die Camper: "Also, ich werde noch ein paar Tage bleiben. Mal schauen, was passiert."

Nacht-Schatzsuche "Strick-Liesel"

Natascha und Ansgar gehen auf die Nacht-Schatzsuche "Strick-Liesel". Sie müssen die Nacht im Dschungel unter freiem Himmel verbringen. Doch das ist noch nicht alles. Im Dschungel finden sie neben einem Baumstamm eine große "Strick-Liesel", Garn und folgende Nachricht: "Hier werdet Ihr die Nacht verbringen. Wenn Ihr das Garn vollständig verstrickt habt, wartet eine Überraschung auf Euch." Jetzt heißt es in die Hände spucken und stricken, bis das Garn verstickt ist. Werden sie die Herausforderung meistern?

© Mediengruppe RTL/Stefan Menne

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de