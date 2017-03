Drohnen-Alarm an deutscher Schule

Ein Unbekannter hat mit einem Drohnen-Angriff auf eine Schule im deutschen Bundesland Thüringen gedroht. Er kündigte an, am Donnerstag um 12.00 Uhr mit dem Fluggerät "gesundheitsgefährdende Stoffe" über dem Gymnasium in Waltershausen im Landkreis Gotha abzuwerfen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Drohung ging per E-Mail bei der Schule ein. Die Polizei brachte 358 Schüler und 37 Lehrer aus dem Gebäude und durchsuchte alle Räume. Die Feuerwehr nahm Messungen vor. Entdeckt wurde nichts. Mit welchen Stoffen der Unbekannte gedroht hat, wollte die Polizei nicht mitteilen.

Die Ermittler prüfen nun die Herkunft der Mail. Da am Donnerstag starker Sturm herrschte, konnte die Polizei ihre Hubschrauberstaffel nicht einsetzen. Den Flug einer Drohne könnte das ebenfalls verhindert haben, sagte die Polizeisprecherin.