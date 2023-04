15-jähriger Drogenlenker raste durch Tiroler Ortsgebiet

Ein unter Drogeneinfluss stehender 15-jähriger Serbe ist Montagnachmittag mit seinem Pkw unter anderem mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel gerast und dabei der Polizei davongefahren. Als der Wagen schließlich angehalten wurde, bestritten zunächst alle drei darin befindlichen Jugendlichen, ihn gelenkt zu haben.

Niemand von ihnen saß plötzlich am Fahrerplatz, die drei hatten laut Exekutive vor der Kontrolle ihre Sitzplätze gewechselt. Zuvor hatte der Pkw an einer Bushaltestelle angehalten. Die weiteren Erhebungen ergaben jedoch, dass der 15-Jährige den Wagen unerlaubterweise in Betrieb genommen und gelenkt hatte, hieß es. Bei einer Untersuchung wurde dem Fahruntauglichen auch Drogenkonsum nachgewiesen. Er wird angezeigt.

Der Jugendliche war auf einer Strecke von vier Kilometern auf dem Weg von Fieberbrunn Richtung Hochfilzen unter anderem mit bis zu 140 km/h gerast, hatte Anhaltezeichen und Überholverbote missachtet, die Sperrlinie überfahren und an unübersichtlichen Stellen überholt. Eine Polizeistreife war ihm mit Blaulicht und Folgetonhorn gefolgt.