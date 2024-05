17-jähriger Drogenlenker flüchtete in Braunau vor Polizei

Eine 40-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich Sonntagfrüh ein 17-jähriger Rumäne aus Braunau geliefert. Ohne Führerschein und unter Drogen war der Jugendliche laut ORF-Bericht gegen 3.00 Uhr in eine Polizeikontrolle geraten. Anstatt anzuhalten, raste der 17-Jährige weiter und durchbrach während seiner Flucht zwei Straßensperren. An Bord des Autos waren sechs Mitfahrer im Alter von 15 und 17 Jahren, die Fahrt endete mit einem Unfall in St. Johann am Walde.

Quer durch den Bezirk Braunau raste der 17-Jährige mit seinen sechs Passagieren: Von der ersten Kontrolle in Eggelsberg bis zum Zusammenstoß mit einem Polizeiauto in St. Johann am Walde. Acht Polizeistreifen waren in die Verfolgung verwickelt, mit einem der Einsatzwagen kollidierte das Fluchtfahrzeug schließlich in einer Siedlungsstraße in St. Johann. Einer der Jugendlichen setzte die Flucht zu Fuß fort, innerhalb kurzer Zeit stellte die Polizei aber alle Insassen. Einer der jungen Männer war im Kofferraum gelegen.

Zwar wurde neben dem Fluchtfahrzeug auch ein Streifenwagen beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand. Auf APA-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass an Ort und Stelle ein Drogentest mit dem Lenker des Fluchtwagens durchgeführt wurde, das Ergebnis war positiv. Einen Führerschein besitzt der Rumäne offenbar nicht. Die Jugendlichen sind wegen früherer Drogendelikte amtsbekannt und sollen im Laufe des Sonntags einvernommen werden.