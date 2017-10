Drogenkurier mit einem Kilo Heroin und Kokain im Körper in NÖ gefasst

In Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) in Niederösterreich ist am Sonntagabend ein Drogenkurier mit insgesamt einem Kilo Heroin und Kokain im Körper festgenommen worden. Der 34-Jährige hatte das Suchtgift in Plastikkugeln verpackt geschluckt. Ermittler des Landeskriminalamts Wien waren zuvor darüber informiert worden, dass ein Kurier aus den Niederlanden auf dem Weg in die Bundeshauptstadt war.

Die Beamten kontrollierten daher auf verschiedenen möglichen Routen Autos und Züge, erläuterte Patrick Maierhofer, Sprecher der Landespolizeidirektion Wien. Schließlich wurde der 34-Jährige in einem Fahrzeug in Wilfersdorf angehalten. Die Ermittler hatten bei dem Mann konkrete Verdachtsmomente, weshalb der Nigerianer in das Krankenhaus Mistelbach zum Röntgen gebracht wurde. Auf den Bildern waren die verschluckten Kugeln laut Maierhofer gut sichtbar.

Die Drogen im Wert von 100.000 Euro wurden inzwischen sichergestellt, der Drogenkurier befindet sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West hatte in dem Fall seit längerer Zeit ermittelt.