Dritter Weltcup-Saisonsieg im Downhill für Höll

Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll hat beim fünften Downhill-Weltcup der Saison ihren dritten Sieg gefeiert. Die Salzburgerin gewann am Sonntag in Loudenvielle (FRA) 2,84 Sekunden vor Nina Hoffmann. Die Deutsche ist nach dem verletzungsbedingten Saisonaus der Schweizerin Camille Balanche nun auch in der Gesamtwertung die erste Verfolgerin von Höll. Drei Rennen vor Schluss beträgt der Vorsprung der 21-jährigen Saalbacherin aber bereits mehr als 400 Punkte.