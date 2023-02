Dritte Staffel für Thriller "Teheran" mit Hugh Laurie

Die preisgekrönte israelische Spionage-Serie "Teheran" wird mit Verstärkung aus Hollywood fortgesetzt. In der dritten Staffel wird Golden-Globe-Preisträger Hugh Laurie ("Dr. House") mitspielen, wie der Streamingdienst Apple TV+ am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab. Er soll einen südafrikanischen Atominspektor spielen. In der zweiten Staffel (2022) wirkte Glenn Close als Undercover-Agentin mit.

Im Mittelpunkt der 2020 gestarteten Serie steht die junge israelische Mossad-Agentin Tamar Rabinian (Niv Sultan), die heimlich im Herzen des Feindeslands Iran im Einsatz ist. Auch Darsteller wie Shaun Toub und Shila Ommi kehren in der dritten Staffel wieder. Zu den Schöpfern der mit dem Internationalen Emmy preisgekrönten Serie gehört Mosche Zonder, Drehbuchautor der israelischen Serie "Fauda". Regie führt Daniel Syrkin.