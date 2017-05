In manchen Kommentaren - auch von Rechtsgelehrten - wird das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts zur dritten Piste als "wohl begründet“ bezeichnet. Das lässt sich nur damit erklären, dass sie es nicht gelesen haben.

Für 75 Prozent der Österreicher ist laut Umfrage das Verbot der dritten Piste unsinnig. Das merkt man auch im persönlichen Gespräch. Erläutert man die Begründungen für die Ablehnung, folgt in der Regel ungläubiges Kopfschütteln. Was? Deshalb? Das kann doch nicht wahr sein! Das Unverständnis steigert sich weiter, wenn man darauf verweist, dass trotz der Einzigartigkeit der Entscheidung auch noch die ordentliche Revision ausgeschlossen wurde.

Wie wird das Verbot begründet? Erstens: 661 Hektar Ackerland gingen verloren, dessen "Erhaltung für zukünftige Generationen zur Nahrungsmittelversorgung dringend geboten sei“. Rechtsgrundlage dafür: Fehlanzeige. Es gibt keine, weder national noch international. Die Feststellung steht in eklatantem Widerspruch zu landwirtschaftlichen Gutachten.

Die Fakten: Laufender Anstieg der landwirtschaftlichen Flächenproduktivität, auf weniger Fläche wird mehr denn je produziert. In Österreich unterliegen aktuell 50.000 Hektar Ackerlandes Stilllegungsprogrammen, damit nichts produziert wird. Tausende Hektar verwalden jährlich mangels Bearbeitung, mehr als 4.000 Hektar werden jährlich verbaut. Und gleichzeitig wird behauptet, es hinge unsere Ernährungszukunft von der dritten Piste ab?

Ein Blick über den Zaun: Die ganze Welt riskiert ungeniert den künftigen Hungertod - aktuell werden global 394 neue Flughäfen gebaut. Auch vor unserer Haustür. So hat Tschechien beschlossen, eine weitere Piste in Prag zu bauen.

Zweitens: Der Bau der dritten Piste "konterkariere das Ziel, österreichweit die Treibhausgasemissionen zu reduzieren“, bzw. "widerspreche der Verpflichtung Österreichs zu deren Reduktion“. Die Fakten: Selbst wenn ab morgen kein einziges Flugzeug mehr von Wien aus starten würde - es hätte keine Auswirkung auf die österreichische Klimabilanz. Denn: Seit 2012 ist der Luftverkehr im europäischen Emissionshandel geregelt. Er hat logischerweise als grenzüberschreitendes Phänomen keinen Einfluss auf die nationale CO2-Bilanz. Der Flugverkehr darf seitdem auch nur CO2-neutral wachsen, ab 2020 gibt es eine schrittweise Reduktion, bis 2050 ist die Halbierung des CO2-Ausstoßes vorgesehen. Auch das österreichische Klimaschutzgesetz nimmt daher den Luftverkehr aus. Dieser Ablehnungsgrund ist also weder rechtlich noch faktisch haltbar.

Kann das Verbot der dritten Piste etwas am Wachstum des Flugverkehrs insgesamt ändern? Die klare Antwort: nein! Bestenfalls wird Flugverkehr aus Wien zu benachbarten Flughäfen verdrängt, was zu zusätzlichem Zubringerverkehr führen würde. Ob der Kardiologen-Kongress in Zukunft weiterhin in Wien stattfindet oder in Paris, ist für das Weltklima unerheblich - sicher ist jedoch, dass er nicht abgesagt werden wird, weil es in Wien keine weitere Landebahn gibt. Im Gegenteil: Je stärker die bestehenden Pisten in Wien ausgelastet werden, desto häufiger kommt es zu Verkehrsstörungen und Wartezeiten.

Drittens: Ist die dritte Piste umweltverträglich im Sinne des UVP-Gesetzes? Insgesamt 34 Fachgutachten haben im elf Jahre dauernden Verfahren bestätigt, dass das Vorhaben umweltverträglich ist und alle Genehmigungsvoraussetzungen (Bedarf, Nachbarrechte, Wasserschutz, Lärm, Sicherheit, Flora und Fauna etc.) erfüllt. Das stellt auch das Gericht fest, ebenso wie die positiven Auswirkungen auf Beschäftigung, Wirtschaftsstandort und Sicherheit des Flugverkehrs.

Viertens: Das Gericht sieht sich wohl als "überholender Gesetzgeber“, da der parlamentarische Gesetzgeber aus Sicht des Gerichts nicht genügend für die Umsetzung der den Staat (nicht Projektwerber) verpflichtendem Klimaschutzabkommen tut.

Im Vertrauen auf unseren funktionierenden Rechtsstaat haben wir uns an Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof gewandt, weil (nicht nur) wir das Erkenntnis für willkürlich und rechtswidrig, aber auch für schädlich für den Wirtschaftsstandort halten.

Zur Person:

Günther Ofner ist seit 2011 Finanzvorstand der Flughafen Wien AG. Der gelernte Jurist und Infrastrukturexperte hatte davor Führungspositionen in der Telekombranche sowie in der E-Wirtschaft inne.