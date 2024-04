Dritte Cyber-Security-HAK startet im Herbst in Wien

Nach Tamsweg und Horn bekommt ab Herbst Wien seine erste Cyber-Security-HAK. In dem neuen Schulzweig HAK Management.[Cyber.]Security sollen die Schülerinnen und Schüler der Vienna Business School Floridsdorf neben der wirtschaftlichen Ausbildung der Handelsakademie auch eine Grundausbildung in Cyber-Security, IT-Sicherheit und öffentlicher Verwaltung bekommen, kündigten Bildungsminister Martin Polaschek und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) am Freitag an.

Die Kriminalität im digitalen Bereich steige, betonte Karner bei einem Pressetermin zur Unterzeichnung des Kooperationsübereinkommens von Innen- und Bildungsministerium. Deshalb brauche es eine zusätzliche moderne Ausbildung in diesem Bereich. Polaschek sprach von einem "wichtigen Beitrag zum Schutz kritischer Infrastruktur", immerhin sei der Fachkräftebedarf in den Bereichen Sicherheitsmanagement und Cyberkriminalität in Unternehmen und Institutionen, aber auch öffentlichen Einrichtungen groß. Deshalb brauche es Personen, die entsprechende Risiken gut einschätzen und gemeinsam mit IT-Spezialisten Strategien für Krisenprävention und -bewältigung erarbeiten können.

In einer Umfrage (400 Befragte) hätten Jugendlichen großes Interesse am neuen Schulversuch gezeigt, berichtete Direktorin Astrid Holzer, die von einer "Ausbildung mit Job-Garantie" sprach. Gestartet wird in Floridsdorf wie in Horn und Tamsweg mit je einer Klasse, sie hoffe jedoch auf einen weiteren Ausbau, so Holzer.

Themen der Ausbildung sollen u.a. die bei den Jugendlichen besonders gefragten Themen Cyberkriminalität, Darknet und Cybermobbing sein, aber auch etwa öffentliche Verwaltung. Teilweise unterrichten dabei Experten aus der Polizei, das Innenministerium unterstützt das Projekt zudem durch Fortbildungen des Lehrpersonals und beim Lehrmaterial.

Durch Exkursionen und Praktika etwa in Ministerien, dem Bundeskriminalamt oder der Stadt Wien sollen die Schüler außerdem Einblick in den Berufsalltag und die Möglichkeit bekommen, dort nach der Ausbildung direkt einzusteigen. Auch die Einrichtung einer Übungsfirma mit Spezialisierung auf Cybersicherheit wird an der Vienna Business School Floridsdorf überlegt. Um den Lehrplan optimal zu gestalten und aktuell zu halten, will Direktorin Holzer jedenfalls mit den HAKs in Horn und Tamsweg zusammenarbeiten.