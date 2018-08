Je nach Länge des Fluges, Passagieranzahl und anderen Kriterien kann es im Flugzeug unangenehm kühl, viel zu warm oder auch äußerst schwül werden, auch wenn moderne Klimaanlagen dies eigentlich im Griff haben sollten. Die richtige Bekleidungswahl ist daher ausschlaggebend für einen angenehmen Flug. Ein Überblick.

Endlich Urlaub, endlich ab in den Süden, in die Berge, ans Meer – die Vorfreude ist riesig. Was aber zieht man während des Flugs an? Diese Frage stellt sich den meisten kurz vor dem Urlaubsantritt. Ein wichtiges Detail vorab: Bei der Auswahl der Kleidung sollte man sich idealerweise an den modischen Sitten am Zielort orientieren. Doch das ist natürlich noch nicht alles.



Klimaanlage wird unterschätzt



Ob auf Kurzstrecken- oder auf Langstreckenflügen, die Klimaanlagen an Bord kühlen die Kabine mitunter auf frische Temperaturen herab. Ohne Frage am bewährten für einen angenehmen Flug ist der "bequeme Zwiebellook", der zudem eine Anreise aus dem kalten Österreich im Winter, einen heißen, schwülen Zwischenstopp in Asien und Klimaanlagen-Schwankungen im Flugzeug bequem meistern lässt.



Zwiebellook im Detail

Man beginne mit einem ärmellosen T-Shirt, darüber kommt ein langarmiges Baumwollhemd gefolgt von einem leichten Pullover, Fleece- oder Sweat-Shirt. Den Abschluss bildet eine leichte Wind- oder Trekkingjacke, die in keinem Reisegepäck fehlen sollte. Die Kleidung sollte aus Naturfasern bestehen. Baumwolle und Seide lassen den Körper atmen.

Zielgebiet beachten

Im Nahen Osten etwa im Minirock und mit einem Bikinitop aus dem Flugzeug zu steigen, ist nicht die beste Idee. Oft hat man an seinem Zielflughafen keine Möglichkeit, sich schnell umzuziehen. Ein guter Tipp ist daher, sich schon im Flugzeug so zu kleiden, dass es vor Ort passt.

Sicherheitsaspekt beachten

Es kommt zwar fast nie vor, dass ein Flugzeug schnell geräumt werden muss. Aber wenn es dazu kommt, darf die Kleidung für die Passagiere nicht zum Hindernis werden. Gäste sollten nichts tragen, womit sie irgendwo hängen bleiben könnten.

Hosen bevorzugt

Im Flugzeug sind gerell Hosen angesagt. Die Beine bewegen und auch mal hochlegen zu können, ist sehr angenehm während eines langen Fluges.

Jeans, und ganz besonders die momentan sehr angesagten Röhrenjeans sind absolut ungeeignet, da sie extrem einengen und die Trombose-Gefahr erhöhen. Empfehlenswert sind leichte Baumwoll- oder auch Trainingshosen. Ürbigens: Turn- oder Trekkingschuhe sind ein absolutes Muss. Da die Füße während eines langen Fluges leicht anschwellen, sollten sie nicht zu eng sein.