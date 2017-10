Der Ausbau der A1 (Westautobahn) in Niederösterreich nähert sich dem Abschluss:

Seit Mittwoch rollt der Verkehr Richtung Linz (OÖ) auch zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn bereits dreispurig. Richtung Wien folgt Ende November die Freigabe der neuen dritten Spur, wegen der Sanierung der bestehenden Fahrbahn wird der Verkehr im April und Mai 2018 vorübergehend wieder auf zwei Spuren reduziert.

Im August 2016 ist der fünf Kilometer lange Abschnitt im Bezirk Melk in Angriff genommen worden, wobei acht Brücken verlängert, u.a. Leitschienen sowie die Fahrbahnentwässerung erneuert und vier Gewässerschutzanlagen errichtet wurden. Mitte Mai 2018 werden dann alle Arbeiten abgeschlossen und die A1 in NÖ auf einer Länge von 145 Kilometer durchgängig dreispurig befahrbar sein. Die Asfinag bezifferte die Investitionen in einer Aussendung mit 35 Millionen Euro.

Die Westautobahn zählt zu den wichtigsten Transitrouten in Österreich. Sie wird nach der Fertigstellung des Ausbaues vom Knoten Steinhäusl im Bezirk St. Pölten, wo die A21 (Wiener Außenringautobahn) einmündet, bis zum Knoten Voralpenkreuz in Oberösterreich durchgängig drei Fahrspuren aufweisen.