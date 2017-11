Dreifachjackpot - am Mittwoch geht es um vier Millionen Euro

Die Jackpot-Serie beim Lotto reißt nicht ab: Da die Sonntagsziehung zum dritten Mal in Folge keinen Sechser ergab, geht es am Mittwoch um den zehnten Dreifachjackpot des Jahres - und um rund vier Millionen Euro für die "sechs Richtigen". Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Vorarlberger war per Quicktipp erfolgreich und bekommt mehr als 158.000 Euro, berichteten Lotterien.

Einem Spielteilnehmer aus dem Industrieviertel in Niederösterreich gelang per Normalschein ein Sologewinn bei LottoPlus, der sich mit rund 356.000 Euro zu Buche schlug. Ein Burgenländer bekommt für einen Joker-Sologewinn rund 229.000 Euro überwiesen. Es war übrigens der erste Joker heuer im Burgenland, somit gab es 2017 in jedem Bundesland zumindest einen Joker Gewinner.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.11.2017:

Lotto Gewinnzahlen: 1 4 6 23 30 45 Zusatzzahl: 32

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 7 17 26 39 44