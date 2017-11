Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Wien

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit hat ein 31-Jähriger am Freitag gegen 14.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf der Fahrbahn der Bitterlichstraßenbrücke in Wien-Favoriten kam er auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung und schleuderte mit seinem Auto direkt in einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Der Lenker und seine beiden Mitfahrer (28 und 32 Jahre alt) wurden verletzt.

Die Betroffenen wurden laut Polizei mit multiplen Prellungen und Zerrungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Klein-Lkw blieb unverletzt.