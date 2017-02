Nach einem Faschingsumzug in Theiß in der Gemeinde Gedersdorf (Bezirk Krems) sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Sie waren nach Polizeiangaben von einem Traktor-Anhänger gestürzt. Der Lenker (45) der Zugmaschine war alkoholisiert. Er wurde angezeigt.

Auf dem dekorierten Drei-Achs-Anhänger hatten sich laut Landespolizeidirektion NÖ zwei Männer im Alter von 47 und 44 Jahren und zwei Mädchen (14 und 15) befunden. Drei von ihnen stürzten auf die L7073, nachdem Dekorationsgegenstände, konkret ein Leiterwagen mit Weinfässern, aufgrund eines Fahrmanövers in Bewegung geraten waren.

Die beiden Männer und die 15-Jährige wurden nach Versorgung durch einen Notarzt in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert. Das Mädchen wurde vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen, teilte die Polizei mit. Der 47- und der 44-Jährige erlitten Abschürfungen und Prellungen. Sie wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Die 14-Jährige hatte sich an dem zwölf Meter langen Anhänger gehalten und blieb unverletzt.

Ein bei dem Traktor-Lenker durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 1,2 Promille. Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem wurde der Mann der Staatsanwaltschaft Krems bzw. der Bezirkshauptmannschaft Krems zur Anzeige gebracht.