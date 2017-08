Eine etwa 40-jährige Frau, ein 16-jähriger Jugendlicher und ein acht Jahre alter Bub sind am Donnerstagabend nach einem CO-Unfall in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Sicherheit gebracht worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache für den CO-Austritt war vorerst unklar.

Den 16-Jährigen dürfte es laut Rettungssprecher Andreas Huber "am schlimmsten erwischt" haben, er wurde im Bad aufgefunden. Das Kohlenmonoxid dürfte nur in dieser einen Wohnung ausgetreten sein, andere Wohnungen in dem Haus waren nicht betroffen. Ermittlungen zur Ursache laufen.