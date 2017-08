Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Wiener Lokal

Erst flog eine Bierflasche, dann flogen Fäuste: Nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Wien-Ottakring haben nach Angaben der Polizei vom Samstag drei Verletzte verarztet werden müssen. Zwei von ihnen waren Frauen.

Worum es bei dem Streit eigentlich ging, war nicht bekannt. Jedenfalls wurde eine 34-jährige Frau so wütend, dass sie ihrer um zwei Jahre älteren Kontrahentin eine Bierflasche an den Kopf warf, was neben einem blauen Auge eine Schädelprellung zur Folge hatte. Die 36-Jährige rief ihren Mann an, der nach seinem Erscheinen in dem Lokal in der Hasnerstraße der Angreiferin mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr eine Jochbeinprellung zufügte.

Daraufhin mischte sich offenbar der Lokalbesitzer ein. Bei einem Handgemenge zwischen den beiden Männern kassierte der Ehemann einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei ging eine Zahnkrone zu Bruch, wie Polizeisprecherin Irina Steirer berichtete.