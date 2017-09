Nach einem Unfall mit zwei Bussen in New York ist die Zahl der Toten auf drei gestiegen. 16 weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, wie US-Medien am Montag (Ortszeit) berichteten. Fünf von ihnen schwebten noch in Lebensgefahr, sagte demnach der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio bei einer Pressekonferenz.

Am frühen Montagmorgen waren ein Nahverkehrsbus und ein Reisebus an einer Kreuzung im Stadtteil Queens zusammengestoßen. Der Reisebus rammte ein Gebäude. Dabei wurde ein Fußgänger auf dem Gehweg getötet. Der Fahrer sowie ein Insasse des Reisebusses starben später im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, um die in den Bussen gefangenen Passagiere zu befreien und die Verletzten zu versorgen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.