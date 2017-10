Drei Tote in Tiefgarage in Baden-Württemberg entdeckt

In einer Tiefgarage in Baden-Württemberg sind am Donnerstag drei Tote entdeckt worden. Es handelt sich um eine 56-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Mann sowie einen 26-jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm mitteilten.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Mord und Selbstmord handeln. Zeugen war zuvor ein verdächtiges Auto in der Tiefgarage in der 20.000-Einwohner-Stadt Eislingen aufgefallen. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab.