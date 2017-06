Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Lilienfeld

Ein Verkehrsunfall in St. Aegyd am Neuwald (Bezirk Lilienfeld) hat am Samstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Sie waren ersten Informationen zufolge in einem Fahrzeug eingeklemmt, teilte das Rote Kreuz mit. Eine Person habe sich - leicht verletzt - selbst befreien können.

Zum Unfallhergang lagen zunächst keine Angaben vor. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr und Exekutive zwei Notarzthubschrauber und ein -fahrzeug sowie drei Rettungswagen mit insgesamt 14 Sanitätern.