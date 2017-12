Die Mindestlohntarife für Beschäftigte in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen werden mit 1. Jänner 2018 um drei Prozent erhöht. Das teilten die Gewerkschaften vida und GPA-djp am Freitag mit. Mit dieser Erhöhung steige der Mindestlohn für Kindergartenhelfer und Assistenten auf über 1.500.- Euro. Die neuen Einstiegseinkommen für diese Gruppen liegen bei 1.514 Euro.

Ein weiterer sozialpolitischer Erfolg sei, dass in Zukunft die Sonderzahlungen auch bei längerer Krankheit und Arbeitsunfällen in voller Höhe zustehen. Weiters konnte die GPA-djp höhere Gehälter für Tagesmütter und -väter im Ausmaß von 6,6 Prozent und eine Erhöhung der Zulagen erreichen. Ebenso wurden die Leitungszulagen in Kindergärten und Kindergruppen außerordentlich erhöht, so die Gewerkschaften.

"In einer Branche, die stark von Frauen dominiert ist, ist eine Erhöhung in diesem Ausmaß besonders erfreulich und ein wichtiger Schritt in Richtung größere Einkommensgerechtigkeit", zeigen sich Eva Scherz (GPA-djp) und Michaela Guglberger (vida) erfreut.

Die neuen Mindestlohntarife gelten für Kindergartenpädagogen und Kindergartenhelfer bzw. Kindergartenassistenten, die in privaten Kindergärten beschäftigt sind. Österreichweit sind das rund 10.000 Arbeitnehmer.