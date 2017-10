Drei Menschen starben bei Fallschirmsprung in Australien

In einem bei Backpackern beliebten Ort in Australien sind drei Menschen beim Fallschirmspringen ums Leben gekommen. Rettungskräfte wurden am Freitag zur Küstenstraße des Ortes Mission Beach im Nordosten des Landes gerufen, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete.

Zunächst hieß es, zwei Männer und eine Frau seien bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die drei starben jedoch noch am Unfallort. Nach einem Bericht des Senders Sky News Australia sollen die Opfer 30 bis 50 Jahre alt seien. Weitere Details waren zunächst unklar. In und um Mission Beach an der Küste des Bundesstaats Queensland bieten zahlreiche Firmen Fallschirmsprünge für Touristen an.