Eine 18-jährige Kärntnerin ist Freitagabend in Feistritz an der Gail nahe Villach mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und verunfallt. Sie sowie ihre beiden 17-jährigen Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Pkw hatte einen Baum touchiert und war in den Straßengraben gestürzt. Alle drei Insassen wurden in das LKH Villach gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mit.

