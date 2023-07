Dreharbeiten für Formel-1-Film mit Brad Pitt in Silverstone

Hollywood-Action trifft Formel-1-Spektakel: Die Dreharbeiten zum geplanten Film über die Motorsport-Königsklasse mit Brad Pitt in der Hauptrolle nehmen beim britischen Klassiker in Silverstone richtig Fahrt auf. Das fiktive Team Apex, für das Pitt einen Formel-2-ähnlichen Wagen steuern wird, ist in England erstmals dabei. Auf der Strecke zu sehen ist das Auto, wenn auch die sogenannten Hot Laps - Taxifahrten mit Höchstgeschwindigkeit in Super-Sportwagen - gefahren werden.

Der Rennstall Mercedes half bei der Konstruktion des Wagens mit, für den es sogar eine elfte Garage neben den zehn für die aktuellen Rennställe der Formel 1 geben wird. Star-Pilot Lewis Hamilton wird als Berater fungieren. Mercedes-CEO Toto Wolff zeigte sich beim Großen Preis von Österreich in Spielberg angetan von dem Projekt. "Das ist wie ein zusätzliches Team", sagte der Wiener. Das Trainings- und Renngeschehen soll durch die Dreharbeiten aber nicht beeinträchtigt werden. Die Hollywood-Action werde abseits davon geschehen, versprach Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Regisseur des Films ist Joseph Kosinski, produziert wird der Streifen von Jerry Bruckheimer. Beide waren unter anderem auch beim Kassenschlager "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise verantwortlich. "Wir haben den besten Produzenten Hollywoods, einen der besten Regisseure in Hollywood, einen der größten Stars, und ihr Investment ist riesig", sagte Domenicali der britischen Tageszeitung "Sun". Der Italiener und Liberty Media, der Eigentümerkonzern der Formel 1, erhoffen sich von dem Film, dass die Rennserie Menschen näher gebracht wird, die bisher nichts von ihr wussten.

Mit dem Film will die Formel 1 ihren Weg fortsetzen, die Serie einem breiteren und jüngeren Publikum zu öffnen. Schon durch die Netflix-Serie "Drive to Survive", deren fünfte Staffel in diesem Jahr läuft, erreichte die Formel 1 neue Fans.

Trotz sportlicher Monotonie durch das überlegene Red-Bull-Team und Seriensieger Max Verstappen erlebt die Serie einen Boom und zieht laufend neue Investments an. Jüngst stieg erst Pitts kanadischer Schauspieler-Kollege Ryan Reynolds mit Partnern beim französischen Alpine-Team ein. Audi übernimmt schrittweise den Sauber-Rennstall, der aktuell aus Sponsoring-Gründen als Alfa Romeo fährt. Ob die Formel 1 darüber hinaus ein oder zwei zusätzliche Teams bekommt, dazu wollen die F1-Organisation und die Regelbehörden FIA noch im Sommer Neuigkeiten verkünden.