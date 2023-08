"Dream Scenario" mit Cage eröffnet Zurich Film Festival

Das 19. Zurich Film Festival (ZFF) startet am 28. September mit einer Europapremiere: Zur Eröffnung wird im Kongresshaus die schwarze Komödie "Dream Scenario" präsentiert. Im Film von Kristoffer Borgli spielt Nicolas Cage einen glücklosen Familienvater, dessen Leben aus den Fugen gerät, als ihn plötzlich Millionen von Fremden in ihren Träumen sehen. "Dream Scenario" gilt laut den Festivalveranstaltern als "einer der heißesten und am meisten erwarteten Titel des Herbstes".

Die Europapremiere des Films am 28. September wird im Beisein des norwegischen Regisseurs Kristoffer Borgli, Bundespräsident Alain Berset und der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch im Kongresshaus stattfinden. Dazu werden 1.200 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erwartet. Am selben Abend wird der Film auch im Kino Corso öffentlich gezeigt.

Das 19. ZFF findet vom 28. September bis zum 8. Oktober statt. Das vollständige Filmprogramm wird am 14. September bekannt gegeben.

